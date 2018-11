El 'Granca' suma la segunda en Euroliga entre resbalones

El Herbalife Gran Canaria logró este viernes la segunda victoria en Euroliga al superar (84-78) en casa al Maccabi FOX Tel Aviv, un duelo de la séptima jornada marcado por lo resbaladizo del parqué canario y dominado por los locales para romper la mala racha.



El cuadro de Salva Maldonado se aprovechó de un equipo también herido para poner el 2-5 en la tabla y ganar después de seis derrotas seguidas contando las de Liga Endesa. La defensa visitante no estuvo a la altura de un 'Granca' en control del partido hasta que tuvo que hacer frente a los fantasmas del último cuarto.



Un parcial en contra de 0-11 dio el mando a los israelíes a poco más de seis minutos del final, pero el Herbalife ató esta vez el triunfo que se escapó por ejemplo la pasada semana ante Efes. Clevin Hannah (13 puntos), Christopher Evans (17) y Eulís Báez (16 puntos y 10 rebotes) fueron los más acertados, y resultó clave la entrada de Oliver en el tercer y último cuarto.



Los de Las Palmas cogieron aire en medio de los resbalones que volverán a dar de qué hablar, por un parqué que no dio confianza a los jugadores y dejó la lesión local de Fischer en el primer cuarto. No hubo un juego natural, con los jugadores pendientes de no perder el equilibrio o caer en desgracia.



Los locales comenzaron bien, con acierto y gozando de buenas rentas, pero en el segundo cuarto le tocó ir a contracorriente por culpa del déficit del rebote y las pérdidas. Los de Neven Spahija dejaron mucho que desear con una pobre defensa.



Sin encontrar en exceso a Wilbekin ni protagonismo para un Black que venía de dos partidos sin jugar, los visitantes no mejoraron tras el descanso y el 'Granca' lo hizo bajo aros con Baéz. Además, Oliver siguió la línea de Hannah para evitar la relajación ante un equipo sin alma pero con calidad para aún dar el susto.



El seis veces campeón de Europa aterrizó en el Gran Canaria Arena con un 0-11 como inicio del último cuarto que le puso incluso en ventaja (65-67), pero los de Maldonado evitaron el peor de los resbalones. Tras cuatro derrotas en Europa, los amarillos dan aire a su aventura continental para tratar de despegar.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HERBALIFE GRAN CANARIA, 84 - MACCABI FOX TEL AVIV, 78 (43-38, al descanso).



--EQUIPOS.

HERBALIFE GRAN CANARIA: Hannan (15), Strawberry (1), Evans (17), Tillie (5) y Pasecniks (9) --quinteto inicial-- Oliver (9), Báez (16), Rabaseda (1), Fischer (-), Balvin (3) y Eriksson (8).



MACCABI FOX TEL-AVIV: Wilbekin (11), Kane (13), Roll (15), Caloiaro (9) y Black (4) --quinteto titular-- Tyus (13), Sessions (7), O'Bryant (3), Dibartolomeo (3) y Zoosman (-).



--PARCIALES: 23-15, 20-23, 22-19, 19-21.

--ÁRBITROS: Lamonica (ITA), Koromilas (GRE), Reiter (ALE). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Gran Canaria Arena, 4.931 espectadores.