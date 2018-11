Etiquetas: Maquinaria Ingeniería Amenazas - Sección: Economía El crecimiento del proteccionismo amenaza al sector de maquinaria La necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías crea cada vez más oportunidades para el sector Redacción Siglo XXI

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 08:57 h (CET) De acuerdo con el último informe difundido por Crédito y Caución, el sector de ingeniería y maquinaria muestra buenas perspectivas a corto plazo. La producción de bienes de equipo para la industria manufacturera se está beneficiando del crecimiento de las inversiones y la demanda de maquinaria de construcción se comporta de forma estable en la mayoría de los mercados. Las empresas vinculadas con la fabricación de maquinaria para el sector del petróleo y el gas son las únicas afectadas por la debilidad de la inversión en la industria energética.

A pesar de estas razonables previsiones a corto plazo, el informe alerta del carácter cíclico de esta industria, altamente sensible a los cambios en las prioridades y los presupuestos de sus clientes finales. “El sector está altamente expuesto a la incertidumbre geopolítica y la volatilidad en las condiciones económicas mundiales, incluida la amenaza de un proteccionismo creciente y mayores barreras comerciales”, explica el informe.



La necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías crea cada vez más oportunidades para el sector de maquinaria e ingeniería, pero supone también un desafío para un segmento del sector sin las habilidades, la experiencia o la capacidad financiera para escalar en la cadena de valor. Las soluciones basadas en tecnologías de impresión 3D se están adoptando cada vez más en entornos de ingeniería comercial. La robótica y la automatización de las plantas, cada vez más avanzada, también se está extendiendo con rapidez. El informe de la aseguradora de crédito líder en España prevé que la creciente difusión del Internet de las cosas tenga un gran impacto en los procesos de producción de ingeniería, ya que las fábricas podrán interconectar dispositivos y equipos, aumentando considerablemente la productividad y la eficiencia.

El informe relativiza el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sobre el sector chino, a pesar de la imposición de aranceles. “Las entregas de maquinaria china a los Estados Unidos ascendieron a 93.000 millones de euros en 2017, lo que representa el 27% del total de las exportaciones de maquinaria china. Sin embargo, el impacto directo de los aranceles punitivos de Estados Unidos en el sector debería ser limitado, ya que la cantidad de exportaciones a Estados Unidos representa solo el 3% de los ingresos totales de maquinaria china, de los cuales solo el 50% se vería afectado por aranceles adicionales”, dice.



En España, el sector de maquinaria ha mejorado facturación y márgenes en los últimos cinco años, una evolución que ha contribuido significativamente al crecimiento de la economía española. El sector español de bienes de equipo exporta el 70% de su producción, lo que provoca que sea muy sensible a riesgos externos como el deterioro en la zona euro, el impacto del Brexit, la volatilidad del precio del petróleo o el proteccionismo creciente. España es el tercer productor de maquinaria de la Unión Europea y el noveno del mundo. El principal cliente es el sector automoción, que presenta un alto volumen de inversión. En ese contexto, Crédito y Caución prevé que la producción española de maquinaria aumente entre el 3% y el 3,5% en 2018 debido a la flexibilidad de sus procesos de producción y su alta capacidad de adaptación a los cambios en la demanda del mercado.

