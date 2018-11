Etiquetas: Mujeres Suicidios OMS - Sección: Opinión Cada día se suicidan diez personas en España Carrera a favor de la prevención de las muertes por suicidio Áurea Sánchez Puente

martes, 13 de noviembre de 2018, 00:36 h (CET) Una de las afirmaciones hechas por las personas que apoyaron la "I Carrera contra el suicidio" se refería a que quieren que este tipo de muerte deje de ser un tabú y que pase a ser estudiado con detalle para poder evitar fallecimientos por esta causa.

Son reveladoras las voces de algunos de los que marcharon a favor de la vida al decir que estuvieron a punto en alguna ocasión de abandonar el mundo, y, sin embargo, están aquí para ayudar a otros a recuperar la ilusión de vivir. Se suicidan más de 3500 personas en España y otras 8000 lo intentan cada día. Pero de estos números solo se habla recientemente. Se ocultaba para intentar no empeorar la situación, o para no ayudar a los que pensaban en lo mismo que los que se quitan las vida. Se suicidan, unos porque padecen enfermedades mentales, que los conducen a tal deseo, otros por circunstancias personales y sociales.

Los suicidios por la crisis económica y por los desahucios, en concreto, llaman mucho la atención. También los que cometen los asesinos de violencia de género se muestran visibles en los medios de comunicación, pero hay que averiguar cuáles son las cifras de unos casos y de otros para crear programas de ayuda a la gente con problemas desencadenantes.

Tras revertir los recortes sanitarios como la atención sanitaria universal, el copago farmacéutico y la reproducción asistida a las madres solteras, el Ministerio de Sanidad se comprometió a crear medios de prevención de los suicidios. Se habló de que se pondría en marcha un plan nacional de prevención, y esto es también lo que piden las personas que se manifestaron el pasado fin de semana en Madrid en la citada carrera.

Las encuestas dicen que son mayoría las mujeres que piensan en el suicidio pero que lo llevan a cabo más hombres. Hay grupos de personas vulnerables, las cifras indican que el 60 por ciento de las mujeres maltratadas también planea quitarse la vida y es un colectivo a tener en cuenta. Las que caen en la depresión son las de mayor riesgo por haber sufrido maltrato.

El teléfono de atención al público que ponen algunas asociaciones sin ánimo de lucro, son un método de ayuda, pero no lo suficiente. En otros países se han creado fundaciones cuyo único fin es la prevención de muertes de hombres jóvenes, como sucede en Londres. También en España el suicidio juvenil se ha convertido en la principal causa de mortalidad en personas de 15 a 34 años. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevención del suicidio es un imperativo global, por ello anima a los Gobiernos a elaborar programas propios porque este tipo de muertes se consideran una cuestión prioritaria de salud pública.

