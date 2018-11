Sección: Empresas Un nuevo libro analiza cómo se grabó el White Album de los Beatles Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 17:10 h (CET) El 22 de noviembre se cumplen 50 años de la publicación de uno de los discos más recordados de la historia del rock Tras lanzar a lo largo de 1967 dos discos psicodélicos, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y “Magical Mystery Tour”, los Beatles emprendieron a principios del año siguiente un viaje que les llevó hasta la localidad india de Rishikesh.

Aunque regresaron a Londres malhumorados y por separado, en la India habían vivido muchas experiencias, de las cuales nacieron numerosas canciones. El grupo atravesaba entonces un periodo de cambios: acababan de crear una nueva empresa, Apple Corps, con la que pretendían ser sus propios jefes, pero también ayudar a otros artistas. Por si fuera poco, Lennon y McCartney se encontraban en un delicado momento personal, en plena transición de pareja sentimental.

A pesar de todo ello, en este ambiente enrarecido, los Beatles grabaron, entre los meses de mayo y octubre, una cantidad prodigiosa de canciones, buena parte de las cuales vio la luz el 22 de noviembre de 1968 en un disco doble titulado sencillamente “The Beatles”, pero que naturalmente pasó a la historia como el “White Album”. Y que tras el derroche psicodélico del año anterior, la crítica leyó como un retorno a la simplicidad, como un regreso al rock n’ roll de los primeros días.

Coincidiendo con el 50º aniversario de su publicación, Editorial California acaba de publicar un nuevo libro, “The Beatles. White Album. Canción a canción”, escrito por el periodista Tomás Crespo, que analiza cómo se grabó el famoso disco blanco de los Beatles, y que desgrana el origen, una a una, de las 30 canciones que lo componen.

Sobre el autor, Tomás Crespo (Annecy, Francia, 1978)

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, ha colaborado en publicaciones como el portal musical WorldTourTV.com o la revista Go Mag. En la actualidad, es periodista freelance, colabora en la agencia de comunicación y marketing e-deon.net y responsable del blog musical “Bailar sobre arquitectura”.

Sobre Editorial California

Editorial California nace en 2015 con la idea de elaborar libros centrados en dos grandes áreas: la música y el cine. En plena era digital, apuesta por el formato físico, y además de sobre los Beatles, ha publicado volúmenes sobre David Bowie y Depeche Mode, y sobre mitos cinematográficos como Star Wars, Superman, Indiana Jones o el más reciente, “Grease. El fenómeno”.

