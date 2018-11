Etiquetas: LEB Oro Jornada 7 - Sección: Baloncesto Victoria de peso del Betis EPlus (70-64) El equipo verdiblanco derrota a un rival directo como el RETAbet Bilbao Basket, a quien alcanza en la tabla de la LEB Oro Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 9 de noviembre de 2018, 21:51 h (CET) El Betis Energía Plus ha logrado su quinta victoria de la temporada en la LEB Oro, ésta tal vez la más importante de todas puesto que la ha conseguido frente a uno de sus rivales más directos, otro ex ACB como el RETAbet Bilbao Basket, al que ha igualado, con cinco triunfos y dos derrotas, en la clasificación.

Los de Curro Segura se han impuesto en un partido no brillante en el juego, pero sí de mucha garra e intensidad. Era un choque con aroma histórico a ACB, y a fe que, a tenor del esfuerzo realizado, así se lo han tomado ambos equipos.

El Betis salió muy concentrado, en especial un muy activo Obi. Así, como quien no quiere la cosa, el equipo verdiblanco logró en un pis pas un 9-0 inicial (min 2), frenado rápidamente por Mumbrú. Bropleh, especialmente inspirado en el primer cuarto –luego no volvió a anotar-, puso la máxima renta en el parcial inicial hasta en dos ocasiones, con sendos triples (19-9, min 8); y otro más por su parte sirvió para que el cuarto se cerrara con 22-14, después de una tímida reacción de los “hombres de negro”.

Los de Curro Segura, que no sólo se mostraban acertados en el tiro sino también cerraban muy bien el rebote ofensivo, llegaron a tener hasta doce tantos de ventaja en el segundo cuarto (31-19, min 14), aunque el Bilbao Basket no se iba del partido.

Cuatro puntos de Benjamin Lammers y otras dos canastas de Brown y del ex bético Iván Cruz les metieron de nuevo en el choque (33-27), a pesar de que unos minutos de especial inspiración de Dani Rodríguez elevaron otra vez la ventaja hasta más allá de los diez (40-29).

No obstante, tras una canasta en la zona de Larsen, el Betis perdió el balón en la última jugada antes del descanso, y un palmeo “in extremis” de Iván Cruz lo dejaba todo en el aire a falta de la segunda mitad (40-34).

El tercer cuarto no resolvió nada, transcurriendo en un tono general de bajísima anotación (9-10 fue el parcial) merced a que ambos se apretaron en defensa y a una buena cantidad de imprecisiones, al 50%. Bilbao Basket llegó a ponerse a tres hasta en un par de ocasiones, pero dos tiros libres de Malmanis y una mala gestión de las últimas jugadas por parte de ambos equipos llevaron al 49-44 con el que todo quedaba por decidir.

En él, Tobías Borg cogió el mando de las operaciones en el ataque del Betis en los primeros minutos. Hasta siete puntos del ex de Iberostar Tenerife antes de irse al banquillo con su equipo diez arriba (60-50), a pesar del acierto en los triples de un veterano como Javi Salgado.

Pero en un partido tan disputado Bilbao no se iba a ir sin dar la cara. Así dos triplazos de Rafa Huertas les volvieron a meter en el duelo (63-58). Y otro más de Brown les dejó a cuatro (65-61) antes de que el Betis se manejara mejor en el carrusel de tiros libres, dentro de las imprecisiones en ataque –fruto en parte de las buenas defensas- que volvieron a imperar en los instantes finales.

Así, San Pablo –que hoy ha presentado una entrada y un ambiente más propio del acontecimiento que tenía lugar sobre la cancha- pudo celebrar, en cuanto sonó la bocina, la que posiblemente sea la victoria de más peso de su equipo en lo que llevamos de temporada. Aquella con la que no sólo ha alcanzado a su rival de hoy en la tabla clasificatoria, sino con la que también parece haber empezado a ilusionar a una afición que jugará un papel vital en el objetivo de volver a la élite.

70- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (9), Dee (8), Bropleh (9), Obi (12), Stainbrook (2) -cinco inicial-, Borg (15), Costa (8) Almazán (-), Samb (1), Babatunde (2) y Malmanis (4). 64- RETABET BILBAO BASKET: Brown (14), Schreiner (7), Rubio (-), Demetrio (7), Larsen (4) -cinco inicial-, Rigo (-), Cruz (8), Javi Salgado (10), Huertas (10) y Lammers. (4). ÁRBITROS: Palomo Cañas, Gómez Luque y González Banderas. Sin eliminados. PARCIALES: 22-14, 18-20, 9-10 y 21-20. INCIDENCIAS: Séptima jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla).

