Este año, la programación del Festival de Música de Cámara de la ciudad del Doncel abarca tres conciertos, los días 10, 17 y 24 de noviembre, todos en El Pósito, a las 20 horas Mañana sábado comienza la XIII edición de Musigüenza, el festival de Música de Cámara de la Ciudad del Doncel. Este año, la variedad de instrumentos y de repertorios que se van a poder disfrutar en los tres conciertos de que consta satisfará especialmente a los amantes del género, puesto que cada uno será muy distinto a los otros dos.



El festival dará comienzo con un concierto de voz y piano, interpretado por la soprano María de Félix y el pianista Miguel Angel Tapia. Juntos, recorrerán fragmentos inmortales de ópera, lieds, así como temas conocidos de la zarzuela y de la canción española. El concierto servirá, además, para poner el broche de oro al Coloquio que sobre la primera fase de la construcción de la Fortis Seguntina se va a llevar a cabo en dos intensas jornadas que comienzan hoy mismo. La cita es en el auditorio de El Pósito, a partir de las 20 horas. La entrada general cuesta 10 euros y la reducida, 5. Es gratuita para los niños.



El día 17 de noviembre, El Pósito va a conocer una formación inédita en Sigüenza, de saxofón y piano. Los intérpretes son dos profesores del Conservatorio de Salamanca, que acercarán a la Ciudad del Doncel una formación inédita hasta ahora en el festival, e incluso en la ciudad, en cuestión de música clásica, como es la de saxofón y piano. Juntos interpretarán una selección de piezas del siglo XX, para este instrumento de viento madera, como es el saxofón, "que, por ser más moderno que el resto de sus hermanos de familia, resulta técnicamente imbatible, tiene muy pocas limitaciones, y por eso, el repertorio nos va a permitir asomarnos a la clásica del siglo XX y a un sonido desconocido hasta ahora en la ciudad", explica Bernadetta Raatz, responsable de programación del ciclo y presidenta de la Asociación Bell´Arte Europa que lo organiza. Igualmente la cita es en El Pósito, el 17 de noviembre a las 20 horas (Entradas 10 y 5 euros).



Por último, el día 24 de noviembre llegará el momento de un cuarteto más clásico y más habitual de la música de cámara como es el cuarteto de cuerda Leonor (dos violines, viola y violonchelo). Desde su fundación en 2001 y durante los primeros años de formación el Cuarteto Leonor recibió el principal apoyo e impulso musical del histórico Cuarteto Melos, con el cual realizaron entre 2002 y 2005 los estudios de postgrado (especialidad de cuarteto de cuerda) en la Musikhochschule Stuttgart (Alemania), perfeccionándose posteriormente con maestros como Rainer Schmidt (Escuela Reina Sofía de Madrid) e Imre Rohmann, y asistiendo a masterclasses impartidas por miembros de cuartetos como el Artemis, Auryn, Vogler y Enesco.

Actualmente su actividad artística abarca una amplia diversidad estética que va desde la interpretación del repertorio clásico y romántico hasta el acercamiento al Jazz, la colaboración con artistas como el coreógrafo costamarfileño George Momboye, o una intensa dedicación e interés por el estreno y difusión del repertorio cuartetístico español gracias al cual el conjunto ha trabajado estrechamente con compositores como Ramón Paus, Alejandro Román y Antón García Abril. En este caso, en Sigüenza interpretarán tres clásicos de este género como son el Cuarteto KV 156 en Mo Mayor DE W. A. Mozart; el Cuarteto en Sol menor, op. 10 de de C. Debussy, y el Cuarteto americano en Fa Mayor, op. 96, de A. Dvorak.



El Festival Musigüenza lo organiza la Asociación Bell´Arte Europa, con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Sigüenza y también de varias empresas locales.

PROGRAMA CONCIERTO ESTRENO MUSIGUENZA 2018. 10.11.2018

20.00h ('El Pósito', c/ Peso, Sigüenza, 19250). Entradas 10€ y 5€

María de Félix - soprano

Miguel Ángel Tapia - piano

• R. Schumann: Widmung

• Donaudy: Oh del mio amato ben

• Cilea: Ecco respiro appena. ADRIANA LECOUVREUR

• Massenet: Pleureux mes yeux. LE CID

• Gounod: Air des bijoux. FAUSTO

• Albéniz: Sevilla

• Obradors: Del cabello más sutil

• E. Granados: El majo discreto

• J. Serrano: Que te importa que no venga. LOS CLAVELES

• P. Sorozábal: No corté más que una rosa. MANOJO DE ROSAS

• M. Torroba: Tres horas antes del día. La Marchenera