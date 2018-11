Etiquetas: Regalos Mujeres Hombres - Sección: Moda y Tendencias Las mujeres, más preocupadas por encontrar regalos para ellos Los viajes ganan peso en el mundo del regalo y triplican en crecimiento la media de la categoría Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de noviembre de 2018, 00:56 h (CET) En la última década las búsquedas de regalo por internet han crecido un 30%, mientras que la búsqueda de viajes para regalar ha crecido un 100%, duplicando el número de búsquedas en el mismo período. El aumento en el número de búsquedas se explica por el crecimiento de internautas y el de momentos de navegar por internet gracias al auge de los smartphones. Sin embargo, el usuario de internet ha madurado y en muchos casos busca menos información y va directo a los sitios web.



Un ejemplo claro de este fenómeno lo tenemos en la búsqueda de hoteles, con una caída en aproximada de un 40% en el volumen de búsquedas desde buscadores como Google; caída que se ha compensado con el uso de aplicaciones y de la navegación directa en páginas líderes, según un análisis realizado por Turismodevino.com.



“El caso del incremento de búsquedas de viajes para regalar se explica porque las marcas líderes que venden viajes son generalistas. Cuando se va a regalar se piensa en algo diferente, en sorprender, de aquí que la búsqueda crezca en esta área”, explica Luis Lechuga, CEO del portal.



Otra conclusión interesante del análisis tiene que ver con el género de las personas que buscan ideas para regalar. Ellas se toman más tiempo que ellos a la hora de buscar regalos. Los datos son concluyentes en este sentido. Durante la infancia, niñas y niños reciben la misma atención en el tiempo dedicado a buscar regalos para ellos o ellas. Es en la edad adulta (amigos y amigas, noviazgo y matrimonio) cuando se observa una diferencia clara de género. Dependiendo de las palabras clave de búsqueda las diferencias oscilan entre un 30% y un 40%.



“Podemos decir sin ningún género de dudas que las mujeres pasan más tiempo buscando qué regalar. No podemos deducir de este dato que las mujeres hagan más regalos, pero sí que dedican más tiempo a su elección”, mantiene Lechuga. Las mujeres sí reciben, sin embargo, más atención una vez son madres. En este caso, sin embargo, las búsquedas se realizan tanto por hijos como por hijas, por lo que no se puede concluir si la mayor atención está asociada al género de quien busca.



Otra conclusión interesante de este análisis apunta a que las búsquedas son cada vez más complejas. Los internautas buscan con mayor exactitud en internet. Sus peticiones a los buscadores incluyen más adjetivos y son más largas. Esto es una señal de madurez de la población internauta.



“Cada vez intentamos sorprender con algo diferente. Mucha gente ha hecho muchos regalos, y encontrar algo diferente se convierte en una misión complicada. Las búsquedas se hacen más largas porque son más complejas, al igual que la misión de encontrar algo que sorprenda. Pensamos que esto explica también el crecimiento de los viajes como idea de regalo. Una parte de la población prefiere decantarse por experiencias que por cosas”, afirman desde Turismodevino.com.



En cuanto al papel creciente del Black Friday, el estudio ha aportado datos que muestran un enorme crecimiento entre los años 2012 y 2016, con una clara ralentización en las búsquedas de Black Friday en el 2017, muy probablemente debido a la madurez que adquiere el término y a que el internauta lo busque menos en favor de ir directamente a la acción de compra entre las grandes marcas. El análisis no permite discernir qué porcentajes de búsquedas vinculadas al Black Friday son para regalo, anticipando ventas de Navidad, frente a las que son para uso propio. Sí se observa sin embargo que, si bien, ha sido importante en la categoría de viajes, lo es mucho menos que en la categoría de tecnología.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El look ideal para cada silueta Tanto si eres una talla 34 como una 48... Casa Decor 2019 Ya conocemos las fechas y el nuevo edificio de su próxima edición en Madrid Conocer la personalidad, esencial para elegir un suelo En la mayoría de los casos las personalidades no están tan claramente definidas, lo que hace que elegir el suelo siga siendo una tarea complicada Los complementos de madera sostenible contaminan un 50% menos que los normales La única forma de estar seguros de que su huella de carbono es mínima es acudir a firmas responsables Hay un estampado perfecto para cada tipo de mujer Los prints inundarán nuestro armario durante los próximos meses