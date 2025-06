Vivir en Vitoria transforma la experiencia inmobiliaria con servicios personalizados y tecnología avanzada

En el sector de la compraventa de viviendas, la especialización y la tecnología están marcando una nueva etapa en la forma de operar en el mercado. Cada vez más propietarios apuestan por soluciones que combinan un conocimiento profundo del entorno local con herramientas digitales eficaces.

En este contexto, Vivir en Vitoria (Servicios Inmobiliarios) ha consolidado su propuesta centrada exclusivamente en particulares que desean vender inmuebles de segunda mano, convirtiéndose en una inmobiliaria en Vitoria-Gasteiz que optimiza procesos, reduce tiempos y eleva el nivel de servicio ofrecido, sin renunciar al trato cercano y profesional.

Asesoramiento integral y enfoque en la venta particular La empresa orienta toda su actividad al servicio de propietarios que buscan vender su vivienda en el mercado de segunda mano. Para ello, se ofrece un asesoramiento completo y personalizado, que comienza con un estudio de mercado, valoración profesional sin compromiso y asunción de gastos como el certificado energético o la elaboración de planos.

Asimismo, se realiza decoración física en el hogar dándole otro aire, llevando decoración de todo tipo que luego es retirada. También se elaboran renderizados que muestran el antes y después de una reforma del hogar, si es necesario, y los costes asociados a dicha reforma o cambios. Además, se incluye fotografía profesional, visita virtual del hogar para que el cliente pueda visualizar desde cualquier smartphone u ordenador cómo es el inmueble por dentro y recorrerlo cuantas veces desee, y vídeo promocional.

Todo ello se lleva a cabo en un único día, dejando el hogar exactamente tal y como estaba. Se coordinan las visitas de potenciales compradores y se proporciona a los propietarios un reporte detallado. Por último, no se genera ningún coste si no se logra la venta. La fijación del precio óptimo y la elaboración de contratos específicos se realizan mediante colaboración con un bufete de abogados especializado.

Una de las fortalezas de Vivir en Vitoria es su acompañamiento durante todo el proceso de compraventa, desde la primera toma de contacto hasta la escrituración ante notario, entrega de llaves y servicio postventa. Este enfoque integral permite a los clientes delegar la gestión con la confianza de que cada fase será supervisada por profesionales con experiencia contrastada.

También se proporciona orientación jurídica en herencias, separaciones y situaciones complejas que pueden condicionar la transacción.

Tecnología y red comercial: claves del modelo operativo Vivir en Vitoria ha incorporado herramientas tecnológicas que agilizan y enriquecen la experiencia tanto del vendedor como del comprador. Entre estas soluciones se encuentran las visitas virtuales 360º, la fotografía profesional, el home staging y los servicios complementarios de interiorismo, arquitectura e ingeniería. Asimismo, se aplican estrategias de marketing digital para dar visibilidad a cada propiedad en canales segmentados y especializados.

Además, la empresa dispone de una cartera de propiedades en exclusiva y una base sólida de potenciales compradores, lo que posibilita realizar cruces eficaces entre oferta y demanda sin depender exclusivamente del mercado abierto. Esta estrategia contribuye a reducir los tiempos de comercialización y a lograr resultados más acordes con los intereses del cliente.

Gracias a esta combinación de tecnología, asesoramiento experto y profundo conocimiento del mercado local, Vivir en Vitoria consolida su posición como inmobiliaria en Vitoria-Gasteiz con un modelo de trabajo adaptado a las nuevas exigencias del sector residencial.