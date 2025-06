Verano Chic&healthy 2025 excelencia gourmet en el Palacio CoolRooms, Llave Michelin

El macroescenario de la vida saludable está lleno de ventajas para gozar de una existencia de calidad. Con este propósito las “Healthy Gourmet Seasons” promovidas por la periodista Pilar Carrizosa, en su octava edición, impulsan este concepto donde esta vez, el escenario para celebrar la edición estival ha recaído en el Hotel CoolRooms Palacio de Atocha, Madrid, llave de la Guía Michelin 2024. Un mágico set que albergó el showcooking de manos del chef Alberto Martínez, quien diseñó los platos con gran pericia en la pérgola del jardín secreto de El Patio de Atocha para recibir el verano. Entorno que trasladó de época mostrando el marco de cada tierra: Croqueta de sopa castellana con IGP pimentón de la vera y jamón ibérico ibedul/Puerro confitado de Huertas de Medina Sidonia a la parrilla con salsa romesco y una picada de verduritas/Esparrago blanco Belloso de Alimentos de Valladolid con una lactonesa de avellana/Suprema de lomo de IGP ternera de Extremadura con guiso de champiñones y crema de zanahoria. Polo isotónico de azaconsa de limón. Una imperiosa entrada, custodiada por la figura del dios Hermes, transmitió la hidalguía de la edificación y su paso de carruajes, con majestuosos techos de 7 metros de altura. Ambiente que conectó con la piscina y una armoniosa fuente, cuyo eco acompañó la velada en el showcooking que cautivó por la sutileza del chef. Con una manera de hacer cocina desde la tradición, pero con innovación.

Gastro- orografía con sello propio Bodega Ogón en Esguevillas de Esgueva (Valladolid), es una pequeña bodega familiar resultado de sus valores reflejados en el vino: Respeto, tradición, familia, honestidad, compromiso, adaptación y dedicación. Gente joven con alma de tradición que aboga por el trabajo originando un producto sencillo pero elegante y equilibrado. Características: Procede de unos viñedos de más de 20 años, con matices muy distintos que aportan el equilibrio perfecto. El vino que se presenta es de la añada 2021. Producción limitada y enumeradas a 3.454 botellas. Envejecido en barrica de roble Frances, 12 meses: aromático, complejo, evocador y equilibrado, vinificado con la mínima intervención y la máxima pasión. El terreno liviano, franco arenoso, con una textura dulcedal y de fácil drenaje, le otorga la diferenciación. Su orientación norte sur, con una ligera inclinación del terreno, resulta ideal para la aireación de la vid donde el clima frío, hace que la maduración de sus uvas sea más lenta y aporte matices. Por otro, los viñedos en terreno calizo, de estructura cruda, blanquera y fría, los de orientación norte sur, situados en lo alto de un cotarro perfectamente ventilado, muestran singularidades que hacen que las uvas sean de un calibre pequeño, con una densidad y complejidad muy marcadas. La selección manual es un paso clave. Este proceso meticuloso y artesanal es fundamental para preservar la autenticidad y el carácter único del vino.

Hermanos Rodríguez Barbancho es una empresa familiar con más de 50 años de trayectoria, ubicada en el corazón del Valle de Los Pedroches (Córdoba). Especializada en la producción, elaboración y exportación de jamón y embutidos 100% ibéricos, mantienen vivo el legado de la tradición a través de una de sus marcas, Ibedul y Sierra Morena, donde se conservan los secretos de un saber hacer ancestral. Tres generaciones de una misma familia han trabajado con un propósito común: llevar a la mesa la esencia y el sabor más puro del Valle de Los Pedroches. Un proceso en el que cada detalle cuenta, desde la vida del animal en la dehesa hasta la elaboración final del producto. Este cuidado se traduce en un jamón de sabor intenso y textura única, reflejo de un entorno privilegiado. Conscientes de que el corte tradicional del jamón puede suponer una dificultad para muchos consumidores, han apostado por una solución práctica y moderna: el loncheado y envasado al vacío. Este formato, en el que se presenta, facilita tanto el consumo como la conservación del producto, permitiendo disfrutar del auténtico jamón ibérico en cualquier momento, sin complicaciones. Una forma de acercar la tradición al día a día, manteniendo intactos la calidad, el sabor y el respeto por el producto. Panel de cata: Aspecto: Corte brillante con infiltración de grasa veteada, color rojo intenso con matices caoba. Aroma: Intenso y persistente, con notas a bellota, monte bajo y curación natural. Sabor: Redondo y equilibrado, con dulzura inicial con un toque salino y umami profundo. Textura: Jugosa y untuosa, se funde en boca gracias a su grasa infiltrada. Persistencia: Larga y elegante, dejando un retrogusto suave. Ibedul tiene presencia en los 5 continentes. Gracias a esta proyección internacional, el sabor y la esencia del Valle de Los Pedroches se disfrutan hoy en mesas de todo el mundo, reafirmando el compromiso de la empresa con la excelencia y la identidad de su origen.

Alimentos de Valladolid reúne a los productos agroalimentarios de la provincia como señal de identidad geográfica y distintivo de calidad. Reúne a más de 500 empresas de diferentes sectores. Esta marca aúna más de 210 productores, en su gran mayoría artesanos, herederos de una larga tradición familiar que recoge un legado cultural basado en el esmero, respeto por la tierra y una apuesta por ofrecer la mejor calidad como señal de identidad. Apuestan por el desarrollo del tejido empresarial en el entorno rural, fomentando el empleo, defendiendo la cultura, el turismo, lucha contra la despoblación y el cuidado del medio ambiente, objetivos de este sello de garantía. Dentro del cual, está Espárragos Belloso, pequeña empresa familiar presentada hoy en el plato, con más de 40 años. Situada en la villa de Tudela de Duero, municipio de Valladolid en el Valle del Duero, cuenta con una tradición hortícola de siglos. Adscrita a la Marca de Garantía Espárrago de Tudela de Duero, avalan la buena calidad del producto. Recolectados desde marzo a mediados de junio, tanto el blanco como el verde, son auténticos manjares de la huerta de la zona, Cultivados de forma tradicional y natural respetando el medio ambiente y el entorno natural en el que se cultivan, son recogidos a diario, comercializados en el mismo día para que no pierdan sus propiedades naturales. Propiedades: Evitan la retención de líquidos, debido a sus propiedades diuréticas, alto contenido en fibra, vitamina C y el ácido fólico.

Distintivos de Calidad propone los puerros confitados, uno de los productos más significativos de las Huertas de Medina Sidonia. Huertas que en Cádiz, aparecían ya en la literatura gastronómica del año 1700, y cuya fama ha trascendido a lo largo de los siglos hasta hoy en día. El que presentan hoy, se trata de un producto fruto de la innovación, donde la materia prima de proximidad de la provincia, posibilita saborear el producto de la huerta a la mesa. Sumergidos en aceite de oliva, cocinados a fuego lento y a baja temperatura, hace que el puerro que proviene de un hábitat y climatología favorable de la provincia, genere un resultado único en materia gourmet incidiendo en su sabor. Ese es el motivo de su diferenciación. Cabe destacar que se trata de una producción sostenible, de kilómetro 0 y cuidadosa con el Medio Ambiente. Beneficios: Antibiótico natural. Protege los vasos sanguíneos, contiene alicina, relacionado con la estimulación del sistema inmunitario; reduce el colesterol, aporta fibra, favorece la secreción de ácidos grasos de cadena corta, fermentados por la microbiota y mejora el tránsito intestinal. Propiedades: antioxidantes y diuréticas. Se puede degustar como guarnición de un plato o simplemente como una verdura en su jugo.

CR D.O.P. Pimentón de la Vera es el símbolo de una tradición en el saber hacer de este producto exclusivo. Región que goza de su privilegiado microclima y que junto a las aguas de la Sierra de Gredos favorece el cultivo de estos pimientos de alta calidad. Es el orgullo de un patrimonio por la gastronomía de la región de La Vera, al norte de la provincia de Cáceres donde la producción de la D.O.P se limita a las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambroz y Valle del Alagón en Cáceres. La diferenciación: La elaboración artesanal con pimientos rojos secos ahumados, que sigue métodos transmitidos de generación en generación. Tras la recolección manual de septiembre y octubre, estos se secan lentamente al humo de leña de encina durante varios días, aportando su característico sabor ahumado y aroma intenso. Junto al color rojo vibrante, lo convierten en un ingrediente único en España y de fama internacional. Variedades. Dulce: Elaborado con Bola y Jaranda; sabor suave y totalmente dulce. Agridulce: Combinando Jaranda y Jariza: un toque picante suave al paladar. Picante: procede de variedades Jeromín, Jariza y Jaranda, ofreciendo un picor pronunciado y sabor intenso. Un lujo que rubrica el plato.

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera de Extremadura representa mucho más que una garantía de calidad: es el reflejo de un sistema de producción que respeta el entorno, potencia la biodiversidad y ofrece al consumidor una carne única por su sabor y origen. Este sello distingue sus carnes de vacuno procedentes de animales nacidos, criados y sacrificados en Extremadura bajo estrictos controles de bienestar animal y trazabilidad. Lo que realmente define esta carne, sin embargo, es su vínculo con la dehesa, el ecosistema característico del suroeste peninsular, donde conviven encinas, alcornoques, pastos naturales y una rica fauna. La crianza en extensivo no solo garantiza una alimentación natural y variada, sino que favorece un crecimiento lento y equilibrado traducido en una carne jugosa y sabrosa. Además, este modelo de producción sostenible contribuye a la conservación del medio ambiente y al mantenimiento de la economía rural. Es un paisaje, una cultura y un compromiso con el territorio. Perfil sensorial: Equilibrado y auténtico, ligado a su crianza en la dehesa. Color: rojo brillante, señal de una alimentación basada en pastos naturales. Olor: Matices que evocan el campo, el monte bajo y la vegetación de la dehesa. Textura: firme pero suave al corte, gracias al crecimiento lento y la vida en libertad. Sabor: intenso, redondo y persistente en boca. Jugosidad: elevada, conservando bien los jugos durante la cocción y aportando una experiencia gustativa rica y prolongada. Hablamos de un sistema productivo tradicional, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Azaconsa1870 irrumpe en el mercado de bebidas isotónicas aquí en forma de refrescante polo de naranja y de limón, como curiosa propuesta de postre. Con más de 150 años de historia y seis generaciones dedicadas a la excelencia de producto, dan un paso audaz e innovador reafirmando así su espíritu pionero y su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del consumidor contemporáneo. Están formuladas para hidratar y reponer minerales esenciales, especialmente tras la práctica deportiva o en situaciones de esfuerzo físico. Gracias a su equilibrio de electrolitos, sodio, potasio y magnesio, estas bebidas ayudan a recuperar la energía perdida, mejoran la absorción de líquidos y previenen la fatiga muscular. Importante fuente de energía es un producto libre de grasas hidrogenadas, que mejora el universo muscular. Pero lo que realmente las distingue es su sello gourmet, con ingredientes de alta calidad, sin azúcares añadidos y con sabores naturales inspirados en la tradición mediterránea. Este lanzamiento es una fusión perfecta entre su herencia artesanal y la innovación. Se dirigen a un público exigente que no solo busca rendimiento, sino también calidad, sabor y salud en cada sorbo. Han sabido evolucionar sin perder su esencia. Desde su fundación en el siglo XIX, son referente en productos selectos de la despensa española, consolidando una reputación que trasciende fronteras. Con esta nueva gama, no solo amplían su catálogo, sino que entran en un sector en auge, con una propuesta que une funcionalidad, sabor y legado.

Sensorial experiencia en pleno barrio de Las Letras de Madrid, desde el restaurante El Patio de Atocha, ubicado en una meca de relax, con un backstage idílico disfrutando de ese espacio de luz. De telón de fondo, el escenario reflejaba sus magníficas y amplias 34 habitaciones de estilo único bañadas por la luz natural de Madrid. Para completar la estancia experiencias únicas: ruta por el Madrid más gastronómico, ruta de artesanía, ruta por los parques y jardines de la ciudad, shooting con fotógrafo profesional por los lugares más emblemáticos, entrenamientos personales, colorimetría, catas de productos locales, talleres artesanales y un sin fin de experiencias para descubrir la esencia de la capital. Todo para un verano Top en la capital.