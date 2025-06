AleaSoft; La descarbonización industrial ante el reto del nuevo paradigma eléctrico

AleaSoft Energy Forecasting, 30 de mayo de 2025. En el actual proceso de descarbonización, las industrias electrointensivas y los grandes consumidores de energía afrontan el doble reto de reducir emisiones y mantener su competitividad. La electrificación, el uso estratégico de previsiones de precios, los contratos PPA, el almacenamiento mediante baterías, el autoconsumo y la gestión flexible de la demanda se consolidan como elementos clave para optimizar costes, minimizar riesgos y avanzar hacia un modelo industrial más sostenible.

La lucha contra el cambio climático está transformando de manera estructural la forma en la que se produce y consume la energía. Las industrias electrointensivas, como la siderurgia, la industria química, los gases industriales, la metalurgia no férrea, las cementeras, los centros de datos, la industria textil o del papel, junto con otros grandes consumidores como operadores logísticos o plantas industriales multisectoriales, se sitúan en el centro de esta transformación.

Estas empresas no solo están llamadas a reducir sus emisiones para cumplir con los objetivos climáticos, sino que también se enfrentan a una creciente presión para garantizar su competitividad en un mercado global. En este contexto, el coste de la energía eléctrica y la seguridad del suministro se han convertido en factores estratégicos.

Este es el primero de una serie de artículos dedicados a los distintos perfiles de agentes del sector de la energía. Cada entrega abordará los desafíos y oportunidades que afronta un grupo concreto dentro del sector, así como las estrategias y herramientas que permiten avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo. En esta ocasión, el análisis se centra en la industria y los grandes consumidores de energía, actores clave en el proceso de descarbonización y modernización del sistema energético.

Electrificación y aumento del consumo eléctrico: un cambio irreversible La electrificación de los procesos industriales es el camino más directo y viable hacia la descarbonización. Ya sea sustituyendo calderas de gas por bombas de calor, electrificando hornos, procesos térmicos o transporte interno, o integrando sistemas de almacenamiento de energía y autoconsumo, la tendencia es clara: el consumo eléctrico industrial crecerá de forma significativa en los próximos años.

Este incremento de la demanda eléctrica plantea importantes desafíos. Entre ellos, destaca la necesidad de garantizar la disponibilidad de energía en todo momento y a precios competitivos. Además, este aumento de la demanda conlleva una mayor exposición a la creciente volatilidad de los precios del mercado eléctrico, una situación que se ve acentuada por la alta penetración de energías renovables, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, las tensiones geopolíticas y los cambios en el marco regulatorio.

Frente a este panorama, la planificación energética basada en previsiones horarias de precios se convierte en una herramienta indispensable.

Anticipación para decisiones estratégicas Las previsiones de precios de mercado eléctrico a corto, medio y largo plazo permiten a las industrias tomar decisiones informadas y anticiparse a los cambios del entorno energético. Cada horizonte temporal aporta un valor específico. A corto plazo, que abarca desde unos días hasta varias semanas, las previsiones son fundamentales para la planificación operativa, la gestión de cargas, la participación en mercados diario, intradiarios y servicios de ajuste, así como para optimizar el uso de baterías o sistemas de autoconsumo. En el medio plazo, que comprende desde meses hasta algunos años, resultan especialmente útiles para realizar coberturas, planificar mantenimientos, realizar compras anticipadas y adaptarse a variaciones estacionales o cambios regulatorios. Por último, las previsiones de largo plazo, que se extienden a varios años, son imprescindibles para evaluar inversiones industriales, formalizar contratos PPA (Power Purchase Agreement), dimensionar proyectos de eficiencia energética o justificar proyectos de electrificación y almacenamiento de energía ante socios financieros.

Las previsiones permiten también simular escenarios futuros, evaluar la exposición al riesgo y establecer estrategias sólidas de cobertura frente a precios extremos o negativos.

PPA: precio estable y visibilidad a largo plazo En un entorno de precios inciertos, los PPA se han convertido en una solución clave para las industrias que buscan reducir su exposición al mercado y obtener energía renovable a precios competitivos. Un PPA bien estructurado permite obtener visibilidad de los costes energéticos a largo plazo, garantiza el suministro directo de energía renovable, lo que contribuye al cumplimiento de los objetivos ESG (Environmental, Social and Governance), y mejora el perfil de riesgo energético de la empresa ante financiadores y accionistas.

Sin embargo, para poder firmar un PPA a largo plazo en condiciones favorables, es fundamental contar con previsiones de precios robustas, que permitan negociar el contrato en base a escenarios realistas y evaluar su impacto económico en el conjunto de la operación industrial.

En la actualidad, los precios de los PPA están muy bajos, lo que representa una oportunidad para que las industrias y grandes consumidores cierren contratos a largo plazo en condiciones ventajosas. Desde su primer webinar en diciembre de 2019, AleaSoft Energy Forecasting ha defendido una estrategia energética basada en la diversificación como la forma más eficaz de mitigar el riesgo de precios. Esta estrategia combina la contratación de PPA para asegurar una parte del suministro energético a largo plazo, con la posibilidad de realizar coberturas adicionales en los mercados de futuros. Asimismo, se contempla el autoconsumo como una herramienta eficaz para reducir la exposición al mercado, estrategia que gana atractivo con la progresiva disminución del coste de las baterías, que permiten almacenar excedentes para su uso posterior. A todo ello se suma la opción de adquirir parte de la energía directamente en el mercado mayorista, aprovechando momentos de precios bajos o incluso negativos. Esta combinación de instrumentos permite construir una estrategia de compra flexible, resiliente y adaptada a los nuevos desafíos del sistema eléctrico.

Baterías: flexibilidad, ahorro y servicios al sistema La integración de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías ofrece múltiples beneficios para los grandes consumidores eléctricos. Entre ellos, destaca el ahorro directo al permitir almacenar excedentes y energía en horas de bajo precio para su uso en momentos de precios elevados. Además, facilita la participación activa en los mercados de energía y servicios de ajuste, generando ingresos adicionales. También contribuye a mejorar la estabilidad operativa, al reducir los picos de consumo, optimizar la gestión de la demanda y actuar como respaldo ante posibles fallos en la red eléctrica.

Además, las baterías permiten optimizar contratos de PPA o autoconsumo, maximizando el uso de la energía renovable disponible y disminuyendo los desvíos.

El despliegue de baterías se ve favorecido por el avance de la tecnología, la bajada de costes y las nuevas regulaciones que permiten su participación en diversos mercados. En este sentido, los mecanismos de capacidad, las ayudas públicas o los cambios en la normativa sobre hibridación y acceso a red están generando un entorno cada vez más favorable.

Demanda flexible: un activo estratégico en los servicios de ajuste Además de las baterías, otro recurso fundamental que pueden aportar las industrias electrointensivas al sistema eléctrico es la flexibilidad de la demanda. Esta capacidad de adaptar temporalmente su consumo eléctrico, de forma voluntaria y coordinada, permite a estas industrias participar en los mercados de servicios de ajuste ofreciendo reducción o desplazamiento de carga en momentos críticos. También les permite beneficiarse de mecanismos de respuesta a la demanda, que serán cada vez más necesarios en un sistema dominado por fuentes renovables intermitentes. Al mismo tiempo, esta flexibilidad contribuye a mejorar la eficiencia operativa al adaptar ciertos procesos industriales a las señales del mercado, como precios bajos o servicios requeridos por el operador del sistema, y refuerza la estabilidad de la red al ayudar a evitar cuellos de botella y al apoyar el balance entre oferta y demanda.

El desarrollo regulatorio en Europa está avanzando hacia una mayor apertura de los mercados a la demanda agregada y gestionable, permitiendo que incluso cargas industriales, agrupadas mediante agregadores o centros de control, puedan competir en igualdad de condiciones con las unidades de generación en la prestación de servicios.

La digitalización y monitorización en tiempo real del consumo, junto con herramientas de previsión horaria y de optimización, hacen posible identificar cuándo y cómo flexibilizar la demanda sin afectar la productividad. Esta capacidad de actuar como “prosumidor flexible” será un elemento diferenciador en la estrategia energética de las industrias del futuro.

Planificar hoy para competir mañana La descarbonización de los grandes consumidores eléctricos debe abordarse a través de una estrategia energética sólida y bien fundamentada. La combinación de previsiones de precios a todos los horizontes temporales, el análisis y contratación de PPA renovables y la adopción de soluciones de almacenamiento y flexibilidad de la demanda se presenta como la vía más eficaz para reducir costes, minimizar riesgos y avanzar hacia un modelo industrial sostenible.

Desde AleaSoft Energy Forecasting acompañan a las industrias en esta transición con previsiones de mercados de energía, estudios de viabilidad y simulaciones de operación futura de baterías, porque en el nuevo paradigma eléctrico, la mejor decisión es la que se toma con visión de futuro.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting para sistemas con baterías En AleaSoft Energy Forecasting se elaboran informes dirigidos a grandes consumidores para dimensionar y optimizar proyectos de hibridación con baterías. Estos estudios contemplan diversas configuraciones, como sistemas de autoconsumo con baterías, cogeneración con baterías y gestión de la demanda respaldada por baterías.