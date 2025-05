El Olivar de la Hinojosa; el corazón deportivo de Madrid entre el aeropuerto, IFEMA y el nuevo circuito de Fórmula 1

En pleno centro neurálgico del nuevo Madrid que está por venir, entre la efervescencia de IFEMA, el futuro circuito de Fórmula 1, los ejes empresariales de Campo de las Naciones y la creciente Valdebebas, se esconde un espacio verde que lleva décadas latiendo con fuerza propia: El Campo de Golf Olivar de la Hinojosa.

Lo que para algunos es un club de golf, para miles de madrileños ha sido y sigue siendo un punto de encuentro, aprendizaje, deporte, vida al aire libre y comunidad.

Una infraestructura pública con historia y arraigo Inaugurado en 1993 como campo municipal, el Olivar de la Hinojosa fue una apuesta pionera del Ayuntamiento por acercar el golf a la ciudad, democratizar su práctica y ofrecer una alternativa saludable y natural en pleno casco urbano.

Desde entonces, ha visto pasar generaciones de jugadores, niños que aprendieron a dar sus primeros golpes en la escuela infantil, torneos multitudinarios, clinics con profesionales, fiestas familiares y hasta celebraciones institucionales.

Un campo vivo, abierto, accesible Año tras año, cerca de 100.000 personas acceden al campo de golf Olivar de la Hinojosa para disfrutar de sus campos de corto y largo recorrido, uno de los pocos campos en España que combina un modelo público con servicios de alta calidad. Sus 18 hoyos, recorridos de pitch & putt, zonas de prácticas, restaurante, salones y terrazas lo convierten en un lugar polivalente y vivo durante todo el año.

No es raro ver en una misma tarde a un ejecutivo practicando el swing tras salir de IFEMA, a una madre dando clases con su hijo o a turistas que aprovechan la cercanía con el aeropuerto para conocer un campo único en Europa.

Integrado en el ecosistema urbano más dinámico de Madrid El Olivar de la Hinojosa no solo permanece en medio del crecimiento urbano: convive, suma y enriquece. Está conectado por metro, M-40, autobuses y red ciclista. Forma parte de la oferta deportiva del entorno de Ifema Madrid, muy pronto reforzada por la llegada del circuito de Fórmula 1, que situará la zona como un epicentro de deporte, turismo y eventos internacionales.

Más que un campo: motor social, educativo y comunitario El campo de golf Olivar de la Hinojosa no es solo un espacio para la práctica deportiva, es también una infraestructura social que ha sabido convertirse en punto de encuentro, formación e inclusión. A lo largo de los años, sus instalaciones han sido escenario de eventos institucionales, torneos solidarios, jornadas de deporte inclusivo, campamentos escolares y actividades con asociaciones de personas mayores, escolares, clubes sociales o personas con diversidad funcional.

Cada año, miles de niños y jóvenes participan en las actividades de verano del club, donde el golf y el pádel se entrelazan con la educación en valores, la convivencia y el descubrimiento del entorno natural. Numerosos colegios de la zona organizan visitas regulares para que sus alumnos tomen contacto con el deporte en un entorno seguro, amplio y al aire libre, algo cada vez más escaso en una gran metrópolis como Madrid.

También se han acogido proyectos de integración para menores en situación de vulnerabilidad, en colaboración con entidades del tercer sector y programas municipales. En ellos, el deporte actúa como vehículo de transformación personal, dotando a los jóvenes de herramientas como la autoestima, la disciplina o el trabajo en equipo. Para muchos vecinos del barrio, el campo ha sido un refugio físico y emocional. Un lugar donde cuidar la salud mental y física, y donde las rutinas —como una partida de golf, una clase de pádel o simplemente un café con vistas al campo— se convierten en pequeños rituales de bienestar.

Testimonios que hablan por sí solos “Llevo 20 años entrenando aquí y he visto crecer a chavales que hoy juegan a nivel profesional. Para muchos, este lugar ha sido su primer contacto con el deporte y con una disciplina de vida.”

— Marta, monitora histórica de la escuela de golf

“Venir aquí me cambia el humor. Estás en Madrid, pero respiras verde. Hay días que no necesito más.”

— Carlos, vecino del distrito de Hortaleza

“Jugamos una partida cada semana desde hace más de 15 años. Es nuestro ritual. Nuestra terapia. Aquí nos sentimos en casa.”

— José Luis y Enrique, abonados veteranos

Un modelo de ciudad saludable que ya existe En un contexto donde Madrid se transforma aceleradamente, con proyectos como el nuevo circuito de Fórmula 1 MADRING, el auge del sector tecnológico en Valdebebas o los planes urbanísticos en torno a IFEMA, el Olivar de la Hinojosa encarna el equilibrio entre ciudad y naturaleza. No es una promesa futura, es un ejemplo real y funcional de cómo una gran urbe puede integrar el deporte, la salud y la comunidad en su ADN.

El campo no solo genera empleo, actividad económica y turismo deportivo. Genera bienestar. Es un pulmón verde que ya forma parte del imaginario urbano, que crece con la ciudad y que sigue ofreciendo lo más valioso: tiempo de calidad, relaciones humanas y un entorno natural que invita a respirar más lento. Porque sí, se puede vivir en Madrid sin renunciar a la calidad de vida. El Olivar es prueba de ello.