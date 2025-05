´Rutas perdidas, oasis de seda´; Fernando M. Romero Pecourt publica una ambiciosa obra sobre su travesía ciclista a lo largo de la Ruta de la Seda.

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo publica Rutas perdidas, oasis de seda, la nueva obra de Fernando M. Romero Pecourt, una crónica personal y cultural fruto de un viaje de dieciocho meses en bicicleta por Asia, a lo largo del recorrido histórico de la Ruta de la Seda. El libro, que combina experiencia autobiográfica, ensayo histórico y literatura de viajes, ya está disponible desde abril de 2025.

Durante año y medio, Romero Pecourt recorrió en solitario una docena de países desde Estambul hasta el Mar Amarillo y de regreso a la India, cruzando parajes emblemáticos de Oriente Próximo, Asia Central, China y el subcontinente indio, además del sudeste asiático. A través de su narración, el autor ofrece un testimonio directo de los paisajes, las gentes y las culturas que encontró en su camino, intercalado con un minucioso trabajo de documentación sobre la Ruta de la Seda y los viajeros que le precedieron.

“Es un libro de viajes muy completo, que combina en dosis justas la propia experiencia y las reflexiones personales con las anécdotas ajenas, la aventura y el humor”, afirma el autor.

Según Romero Pecourt, Rutas perdidas, oasis de seda está concebido para un público amplio: “Como se suele decir con los juegos de mesa, va dirigido a lectores de 9 a 99 años”. Especialmente recomendado para amantes de la literatura de viajes, el relato está escrito en un estilo accesible, riguroso y lleno de sensibilidad. El lector recorre junto al autor el corazón de Asia sin salir de casa, en lo que constituye una experiencia de lectura inmersiva y evocadora.

Romero Pecourt destaca el equilibrio entre el testimonio personal y el análisis histórico-cultural. El viaje en bicicleta no es solo un medio de transporte, sino un símbolo de resistencia, lentitud y compromiso con el entorno.

Fernando M. Romero Pecourt es historiador y ha residido en varias ciudades de China, país al que regresó tras completar la travesía narrada en esta obra. Su interés por la Ruta de la Seda se remonta a su juventud, y se consolidó con este viaje que ahora recoge en su primer libro.

“La inspiración me la dio el propio viaje, los extraordinarios paisajes y monumentos que pude contemplar y sobre todo la gente que conocí”, añade Romero Pecourt.

SINOPSIS

Camellos hundiendo sus pezuñas en la arena del desierto. Solitarias ruinas cociéndose al sol. Dos mujeres danzando frente a un escenario de cumbres nevadas. Hilos de seda vibrando en un rudimentario telar. La silueta de una morosa caravana recortada contra el crepúsculo… Estampas de un viejo documental televisivo reverberando en la memoria, a las que se irían superponiendo, años después, nuevas imágenes a medida que el protagonista de esta historia fue avanzando hacia el corazón de Asia Central, y más allá. Un viaje de dieciocho meses y 25000 kilómetros en bicicleta a lo largo de la Ruta de la Seda, esa maraña de caminos que atravesaban todo el continente y por los que circularon durante siglos gentes de toda condición, y los productos materiales y espirituales del ingenio humano. Muchas de esas imágenes acumuladas sobre la marcha fueron tomando forma en las páginas de este libro, una crónica fiel del largo periplo en la que el autor rinde también tributo a los viajeros que le precedieron en todos aquellos lugares por los que pasó. No busca la ostentación o una causa con la que justificar su empeño; se trata de un relato muy personal que responde exclusivamente a un puro e íntimo afán de aventura y conocimiento y que transmite la trepidación de cada pedalada en solitario, sin otro lastre que sus alforjas ni más testigos que el propio lector.

AUTOR

Fernando M. Romero Pecourt nació en 1968. Ha estudiado y trabajado como guía turístico y traductor en Valencia, Madrid, Roma y varias ciudades de China. La literatura de viajes es una de sus grandes pasiones, y la Ruta de la Seda —la Madre de todas las rutas— una fuente inagotable de inspiración.