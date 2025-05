No es un curso. No es un viaje. Es el secreto mejor guardado para que los más jóvenes hablen inglés

Pueblo Inglés cumple 25 años revolucionando la forma en que se aprende inglés en España: sin vuelos, sin aulas… y sin una sola palabra en castellano.

En un pequeño rincón de Salamanca, una chica de 14 años está explicándole a una australiana cómo se juega a la rayuela. No se conocen, pero se entienden. Se ríen. Improvisan. Y todo ocurre en inglés.

Escenas como esta se repiten cada verano en los campamentos de Pueblo Inglés, una experiencia educativa que ha roto con el modelo tradicional de aprendizaje del idioma. No hay pizarras. No hay clases. Y no hay opción de rendirse: desde el momento en que los participantes cruzan la puerta, el español queda fuera.

"Only English spoken here" no es un eslogan, es una regla. Durante ocho días, niños, adolescentes y jóvenes españoles conviven con angloparlantes nativos de distintas partes del mundo. Comparten habitación, se lanzan a teatros improvisados, debaten, hacen deporte y descubren que es posible hacerse entender incluso sin encontrar la palabra exacta —y esa confianza lo cambia todo.

El objetivo no es memorizar verbos, sino sobrevivir comunicándose. Y funciona.

En dos días aparece la soltura. En tres, el miedo desaparece. Y al cuarto, el pensamiento —y hasta los sueños— empiezan a ocurrir en inglés. Es la curva de aprendizaje que se repite una y otra vez en los más de 1.800 programas realizados por Pueblo Inglés.

El impacto del programa se mide en cifras: más de 100 horas de inmersión lingüística en solo una semana, con una ratio de un angloparlante nativo por cada español en los programas de Teens y Twenty. Pero también se percibe en sensaciones: quienes participan no solo regresan con un inglés más fluido, sino con mayor confianza, autonomía y una red de amistades internacionales que dura mucho más que el verano.

Aprendizaje real para cada etapa El campamento ofrece tres programas diferenciados por edades:

Kids (7-12 años): juegos, creatividad y actividades pensadas para que los más pequeños se sientan seguros hablando inglés desde el primer día.

Teens (13-17 años): convivencia con jóvenes angloparlantes nativos de la misma edad y una rutina intensa que simula un viaje al extranjero… pero sin avión.

Twenty (18-23 años): diseñado para jóvenes que necesitan soltura en presentaciones, llamadas, debates y trabajo en equipo en inglés.

Un entorno sin filtros ni pantallas Otro aspecto altamente valorado por las familias: durante el día no se utilizan teléfonos móviles. No hay filtros. No hay distracciones. Solo personas interactuando cara a cara, en plena naturaleza, en alojamientos propios de alta calidad, con piscina, zonas deportivas y espacio para respirar. En 2025, los campamentos se celebrarán en localizaciones de Salamanca, Ávila, Cáceres, Albacete y Segovia.

Todo ello sin necesidad de salir del país. Una alternativa que ofrece los beneficios de una estancia en el extranjero —inmersión total, diversidad cultural, aprendizaje real— con la tranquilidad de permanecer cerca.

Una semana que cambia vidas Las familias que repiten lo tienen claro: Pueblo Inglés no es solo un campamento, es una experiencia que transforma la forma de entender el inglés… y el mundo. Cuando un niño logra comunicarse en otro idioma, algo se desbloquea. Aparece la seguridad. El miedo desaparece. Y la comunicación fluida comienza. De verdad.

Más información en: puebloingles.com/campamentos-en-ingles