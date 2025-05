Davante impulsa una FP Oficial centrada en habilidades reales y colaboración con empresas

En un entorno laboral que exige perfiles cualificados y adaptados a los retos reales del mercado, la Formación Profesional ha ganado terreno como una de las opciones más eficaces para acceder a un empleo. Este cambio no es casual. Cada vez más sectores, sanidad, tecnología, logística, administración o deporte, demandan profesionales que dominen tanto la teoría como la práctica. La respuesta a esta necesidad la ofrece Davante con un modelo educativo que integra formación, experiencia real y contacto directo con empresas.

Formación profesional conectada al mundo laboral El enfoque de Davante parte de una premisa clara: estudiar FP puede ser el primer paso hacia el mundo laboral. Por eso, sus programas de FP Oficial incluyen prácticas obligatorias en entornos reales y colaboraciones con compañías de sectores estratégicos. Este vínculo permite al alumnado aplicar lo aprendido desde el primer día, desarrollar habilidades profesionales y construir una red de contactos clave para su futuro.

Además de los ciclos presenciales, Davante ha fortalecido su oferta de FP Oficial online, adaptada a quienes buscan flexibilidad sin renunciar a la calidad. Esta modalidad mantiene los estándares de exigencia y vinculación con el mercado, con el respaldo de una metodología activa basada en proyectos. El modelo de formación abierta combina clases en línea, tutorías personalizadas y apoyo en centros distribuidos por todo el país.

Alta empleabilidad desde el primer día La preparación en Davante no se limita a lo académico. Se orienta a formar personas listas para aportar valor desde el primer momento. Cada itinerario formativo incluye el desarrollo de competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, esenciales en cualquier puesto de trabajo.

Este enfoque integral ha reducido la distancia entre estudiar y trabajar. En muchos casos, esa línea incluso desaparece. Los alumnos no solo adquieren conocimientos, sino que se insertan de manera progresiva en el entorno laboral, favoreciendo una alta empleabilidad al finalizar su formación.

Con una red educativa consolidada y alianzas con más de 30.000 empresas, Davante se posiciona como un referente en FP Oficial orientada al empleo. Una apuesta formativa que conecta el aula con el mundo real.