Los agentes de IA como pilares estratégicos de las empresas

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial (IA). En un artículo publicado en Digital Biz Magazine se analiza cómo la llegada de los agentes de IA Agentic (IAA) representa una evolución radical respecto a los modelos tradicionales, abandonando la mera automatización para convertirse en actores autónomos, adaptativos y centrados en el valor de negocio. Estas tecnologías, que superan las limitaciones de la IA clásica, están listas para convertirse en uno de los pilares estratégicos de las empresas, redefiniendo cómo operan y compiten en el mercado global.

Durante años, la IA tradicional ha demostrado ser eficaz en tareas específicas, análisis predictivos e interfaces conversacionales, pero su falta de flexibilidad en entornos dinámicos, su dependencia de intervención humana y su incapacidad para gestionar procesos complejos han limitado su alcance.

Según el contenido publicado por Digital Biz Magazine, los agentes de IA surgen como una evolución natural que les permiten asumir tareas como la generación de informes en tiempo real, la optimización de cadenas de suministro, el emparejamiento automático entre oportunidades y talento, e incluso la gestión sanitaria y fiscal con mínima supervisión.

Estos actores inteligentes semiautónomos, capaces de percibir, decidir, ejecutar acciones y aprender en tiempo real, transforman radicalmente la forma en que las organizaciones enfrentan desafíos y generan valor. La tecnología de esos agentes no solo busca generar contenido, sino también actuar y transformar procesos en sectores como industria, sanidad, finanzas y atención al cliente. En el citado artículo se muestran ejemplos de adopción en sectores como el industrial, sanidad o atención al cliente.

Según el informe Voice of Our Clients 2024 de CGI, un 79% de las organizaciones ya explora la IA generativa, considerándola una prioridad en innovación para los próximos tres años. IDC prevé que para 2027, al menos el 40% del índice Global 2000 implementará agentes de IA, potencialmente duplicando su productividad. Además, figuras como el CEO de OpenAI, Sam Altman, pronostican que en 2025 estos agentes serán parte activa de las plantillas laborales, cambiando el rendimiento de las empresas en diversos sectores.

El desarrollo de estos agentes plantea también desafíos, principalmente en torno a la ética, la seguridad y la trazabilidad. La presencia de riesgos como sesgos, pérdida de competencias humanas o escalabilidad descontrolada obliga a establecer reglas y métricas sólidas, además de mecanismos de supervisión ética. En este sentido, el marco de gobernanza que propone CGI busca asegurar resultados fiables, transparentes y alineados con los valores corporativos, fomentando una colaboración efectiva entre humanos y agentes en un ecosistema responsable. De hecho, los datos indican que, en un entorno saludable, la autonomía puede alcanzar el 90%, con intervención humana reducida y un uso de recursos excepcionalmente eficiente. Esto convierte a los agentes en una inversión estratégica para las compañías, no solo por los ahorros en costos, sino también por su contribución a la innovación y la experiencia del cliente.

Al respecto, CGI propone un enfoque progresivo en cuatro fases: imaginar, indagar, ingeniar y acelerar. Este camino permite a las organizaciones integrar los agentes de forma responsable, alineada con sus objetivos y capacidades, evitando riesgos y fomentando un crecimiento sostenido.

En conclusión, 2025 será recordado como el año en que los agentes de IA dejaron de ser simplemente promesas para convertirse en la columna vertebral de la transformación digital. Las empresas que adopten tempranamente estas tecnologías, diseñando ecosistemas responsables y preparados para la colaboración entre humanos y agentes, tendrán una ventaja competitiva significativa. La clave será gestionar con ética, seguridad y gobernanza estos sistemas inteligentes, asegurando resultados confiables y alineados con los valores empresariales.