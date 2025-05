Ibernave lanza una propuesta de valor para inversores a través de su modelo de sale and lease back industrial

La optimización de activos inmobiliarios se ha convertido en una estrategia clave para empresas que buscan mejorar su posición financiera sin comprometer su operatividad. En este contexto, el modelo de sale and lease back se presenta como una solución eficaz para aquellas organizaciones que desean transformar inmovilizado en liquidez, al tiempo que mantienen el uso pleno de sus instalaciones.

Ibernave ha puesto en marcha una propuesta específicamente orientada a inversores interesados en activos industriales consolidados, mediante un esquema que combina la venta de una nave industrial con su posterior alquiler garantizado a largo plazo. Este enfoque permite generar liquidez inmediata a la empresa propietaria, al tiempo que ofrece a los inversores un activo de valor con un contrato de arrendamiento activo y estable.

Una solución equilibrada para inversión y continuidad operativa El modelo de sale and lease back aplicado por Ibernave se basa en la venta de una nave industrial actualmente en explotación por la propia compañía, acompañada de un acuerdo de arrendamiento que asegura la permanencia de la actividad productiva durante un periodo prolongado. Esta fórmula permite liberar capital sin necesidad de relocalizar operaciones ni interrumpir la actividad, lo que garantiza estabilidad tanto para la empresa vendedora como para el inversor.

La obtención de liquidez se convierte en una palanca estratégica para reforzar otros ámbitos del negocio, acometer nuevas inversiones o mejorar la estructura financiera de la organización. Al mismo tiempo, el comprador accede a un inmueble industrial con ocupación asegurada, flujo de ingresos inmediato y un contrato formalizado con una compañía de trayectoria consolidada.

Un activo industrial operativo con rentabilidad asegurada La nave industrial objeto de esta operación se encuentra en pleno funcionamiento y dispone de todos los requisitos técnicos necesarios para acoger procesos de mantenimiento, montaje y fabricación. Se trata de un activo especializado en un sector con alta demanda, lo que incrementa su valor como inversión segura y con retorno definido.

Esta propuesta se dirige a inversores interesados en operaciones patrimoniales con bajo riesgo y alta trazabilidad. Al incorporar un contrato de alquiler de nave industrial con un ocupante solvente, la operación queda estructurada como una inversión inmobiliaria respaldada por la actividad real de una empresa activa en el sector.

Con este modelo de sale and lease back, Ibernave abre una vía de colaboración que aúna intereses empresariales e inversión privada, creando un entorno en el que liquidez, estabilidad y continuidad productiva conviven en equilibrio. La iniciativa refleja una nueva manera de entender el valor de los activos industriales en el marco de una economía orientada a la eficiencia y la optimización de recursos.