Repara tu Deuda Abogados cancela 235.285 € en Valencia con la Ley de la Segunda Oportunidad

Los tres hombres exonerados pertenecen a Catarroja, Llíria y Gandía y han sufrido problemas laborales o de salud Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado varias cancelaciones de deuda. Se trata del caso de tres personas de Valencia que han conseguido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). El importe total de la deuda cancelada alcanza los 235.285 euros.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre de Catarroja ha dicho adiós a una deuda de 46.801 euros. Su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para emprender una aventura empresarial y para ayudar a su familia, que atravesaba un mal periodo económico. Al principio, no tenía problemas para hacer frente a la devolución de las cuotas. A raíz de la pandemia del COVID-19, se quedó sin trabajo, lo que afectó notablemente a su situación financiera.

2) 175.136 euros es el total cancelado por un hombre de Llíria. La situación de insolvencia viene generada por dos motivos básicos. El primero de ellos es el prolongado periodo de desempleo sufrido por el deudor, de edad avanzada. El segundo motivo radica en los problemas de salud muy graves que han sufrido tanto él como su esposa (fibromialgia, diabetes, pérdida auditiva y de visión).

3) El tercer hombre es de Gandía. En este caso, la cifra que debía era de 13.348 euros. Se originó por haber atravesado un período prolongado con unas condiciones laborales y económicas muy precarias y un posterior desempleo.

Desde su aprobación en España en 2015, la realidad es que cada vez son más las personas conocedoras de la Ley de la Segunda Oportunidad. La difusión de cada uno de los casos, unido a que muchos exonerados explican a otros su historia de éxito, ha ayudado de manera notable en el objetivo de que no quede ningún endeudado sin saber que hay una salida legal a todos sus problemas económicos.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad al haber sido fundado en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento. Para que esto sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos específicos. Entre ellos, se encuentra su actuación de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que el exonerado no haya sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y el estado actual o próximo de insolvencia.