Repara tu Deuda Abogados cancela 24.892 € en Badalona (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado cayó en un estado de sobreendeudamiento del que sólo ha conseguido liberarse a través de este mecanismo Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha obtenido una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un vecino de Badalona (Barcelona) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que en este caso ascendía a 24.892 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el deudor cayó en un estado de sobreendeudamiento. A pesar de los esfuerzos realizados por revertir la situación, sólo fue cuando se acogió al mecanismo de segunda oportunidad cuando realmente encontró la salida más eficaz a todos sus problemas económicos”.

Como en su caso, son muchas las personas que se endeudan creyendo que será la mejor opción posible tanto a corto como a largo plazo. No obstante, las dificultades financieras que se van encontrando por el camino hacen que vivan angustiados tanto económica como emocionalmente, lo que deriva en un estrés propio y de su entorno más próximo.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban con el tiempo cuáles son las grandes ventajas de quedar exoneradas de todas sus deudas. Y es que dejan de recibir las llamadas de recobros de bancos y entidades financieras, no sufren más embargos de sus nóminas, pueden solicitar nueva financiación y también registrar bienes futuros a su nombre.

Desde su aprobación parlamentaria en el año 2015. el grado de conocimiento de esta legislación ha ido creciendo de forma paulatina. La difusión de los casos y la explicación por parte de los exonerados de sus historias han ayudado en el objetivo común de que ningún posible beneficiario se quede sin saber que hay una salida legal a todos sus problemas económicos.

El despacho de abogados, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad sigue creciendo como consecuencia del alto número de expedientes que se encuentran en marcha y de las llamadas diarias por parte de personas interesadas en salir del estado de sobreendeudamiento.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas siempre y cuando cumplan una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es necesario que el concursado esté sufriendo, o prevea, un estado de insolvencia. Además, debe actuar en todo momento de buena fe, siendo transparente durante el proceso, y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados combina un servicio jurídico especializado con una tecnología avanzada. Por esta razón, cuenta con una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Ésta permite la realización de consultas personalizadas acerca del estado de su proceso, la posibilidad de mantener reuniones con los profesionales del despacho y compartir experiencias con otros clientes sobre la satisfacción del trabajo realizado.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.