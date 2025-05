¿Qué es un Centro de Contactología Avanzada y por qué es clave en el cuidado visual actual?

Cuando los problemas de visión van más allá de lo común, la solución no se encuentra en una óptica convencional. Es entonces cuando un Centro de Contactología Avanzada se convierte en el recurso indispensable para miles de personas que necesitan una atención especializada y soluciones personalizadas.

¿Qué es un Centro de Contactología Avanzada? Un Centro de Contactología Avanzada es un centro especializado en la adaptación de lentes de contacto complejas y terapéuticas. Estos centros ofrecen soluciones para problemas visuales que no pueden resolverse con lentes estándar, incluyendo:

Ortoqueratología (Orto-K) para el control de la miopía.

Lentes para queratocono y otras degeneraciones corneales (rígidas gas-permeables, esclerales e híbridas).

Adaptaciones postquirúrgicas (trasplante de córnea, cirugías refractivas).

Lentes para ojo seco severo y otras situaciones de alta complejidad.

Estos establecimientos están dirigidos por ópticos-optometristas especializados y equipados con tecnología de última generación, como topógrafos corneales y software de cálculo de lentes de contacto además de biómetros ópticos.

Avanlens, Centro de Contactología Avanzada en Madrid como caso de éxito

Avanlens: más de 10 años liderando la Contactología Avanzada en España Avanlens ya ha ayudado a:

Cientos de niños a contener el avance de la miopía.

Y a muchos pacientes con situaciones de alta complejidad que necesitan una adaptación especializada.

Innovación, docencia y resultados clínicos El equipo de Avanlens se diferencia por:

Contar con profesores universitarios dentro de su equipo, que combinan la atención clínica con la investigación y la docencia.

Disponer de un diseño propio de lentes desarrollado por el profesor de la universidad de Florencia Antonio Calossi.

Participar en el desarrollo de un software de adaptación virtual que alcanza un éxito mayor del 90% en la primera lente seleccionada, que minimiza errores y reduce considerablemente el tiempo de ajuste

Además, Avanlens Colabora de forma habitual con un gran número de oftalmólogos en la comunidad de Madrid. Avanlens ha creado un equipo conjunto que vela por la salud de los pacientes, lo que refuerza su papel como referente en el sector de la contactología avanzada.

Diferencias clave entre una óptica convencional y un Centro de Contactología Avanzada Aspecto - Óptica convencional - Centro de Contactología Avanzada

Personal - Óptico-optometrista general - Especialistas en contactología avanzada

Lentes - Lentes blandas esféricas y tóricas estándar - Lentes rígidas RGP complejas y terapéuticas

Equipamiento - Básico - Alta tecnología (Biómetros, topógrafos de última generación)

Relación con oftalmología - Ocasional - Colaboración continua

La importancia creciente de la contactología avanzada El crecimiento de casos de miopía progresiva, las enfermedades corneales complejas y las necesidades visuales especiales en adultos y niños hacen que los Centros de Contactología Avanzada sean cada vez más necesarios. Estos centros no solo ofrecen soluciones ópticas avanzadas, sino que suponen una garantía importante y mejoran la calidad de vida de sus pacientes.

Descubrir más sobre Avanlens y su enfoque innovador en Contactología Avanzada.