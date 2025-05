Smart Aligner Services se consolida como líder internacional en formación con alineadores tras su éxito en el EAS 2025

La empresa española ha sido una de las grandes protagonistas del congreso EAS 2025 celebrado en Grecia, posicionándose como el referente europeo en formación clínica y planificación de casos con alineadores.

Rodas fue el escenario de una nueva demostración de la proyección internacional de Smart Aligner Services (SAS), la única empresa española presente en el congreso anual de la European Aligner Society (EAS) 2025. Con un stand que atrajo a más de 600 doctores de todo el mundo, SAS ha reforzado su posición como líder en formación clínica para ortodoncistas que trabajan con alineadores transparentes.

SAS no solo fue la única representante española, sino también la única empresa formativa compartiendo espacio con las principales marcas del sector. Su presencia no pasó desapercibida: el stand número 14, de un total de 17, fue uno de los más visitados del evento. La clave de este éxito: una propuesta educativa integral, internacional y con un enfoque 100 % clínico.

Formación internacional con mentores de primer nivel El programa “Método SAS” despertó un gran interés entre los asistentes. Se trata de un acompañamiento clínico personalizado de 12 meses que incluye sesiones one-to-one, revisiones grupales de casos, acceso directo al equipo clínico y una plataforma de contenidos con más de 60 horas de formación actualizada, incluyendo las últimas novedades del sector.

Uno de los grandes puntos fuertes de SAS es su equipo de mentores: ortodoncistas de reconocido prestigio internacional que imparten formación tanto en inglés como en su idioma nativo. Durante el congreso de la EAS, varios de ellos estuvieron presentes acompañando al equipo SAS: Andrea Conigliaro, Ricardo Capuozzo, Stefano Marini y Elvira Antolín, entre otros.

Reconocimiento clínico a nivel europeo El momento más destacado del congreso fue la entrega del premio al mejor caso clínico certificado por la EBAO a Andrea Conigliaro, uno de los mentores del equipo SAS. Este galardón reconoce el caso más completo y clínicamente sobresaliente entre todos los presentados por doctores certificados por el European Board of Aligner Orthodontics (EBAO).

El premio a Andrea, junto con las certificaciones obtenidas este año por él mismo y por Stefano Marini (que se suman al logro anterior de Ricardo Capuozzo), demuestran el firme compromiso de SAS con la excelencia académica y el nivel clínico de su equipo docente.

“El premio de Andrea y el resto de reconocimientos EBAO a nuestros mentores es el reflejo del rigor y el nivel clínico que promovemos desde SAS. Nuestros mentores no solo enseñan: practican lo que predican”, afirmó el Dr. Luis González, cofundador de la compañía.

Un modelo educativo multicultural y escalable El Método SAS es un programa de mentoría clínica de 12 meses que combina sesiones individuales, revisiones de casos en grupo, acceso directo al equipo docente y más de 60 horas de contenidos online. El claustro está formado por más de 20 ortodoncistas de reconocimiento internacional, muchos de ellos con certificación EBAO, que imparten formación tanto en inglés como en el idioma del doctor, adaptándose a las necesidades reales de una comunidad global de profesionales.

Publicaciones educativas y próximos eventos Durante el congreso, SAS presentó su nuevo libro “Transverse Discrepancies with Clear Aligners”, escrito por el Dr. Luis González. Un ejemplar fue entregado gratuitamente a los asistentes como muestra del enfoque formativo y riguroso de la marca.

Además, SAS anunció nuevos eventos presenciales que se celebrarán en Milán, Madrid y Valencia, combinando formación de alto nivel con experiencias de networking y espacios de intercambio entre profesionales de distintos países. Estas citas son parte del compromiso de SAS con la expansión global y la creación de comunidad.

Una referencia en el sector de los alineadores Tras su paso por el congreso de la AAO en Filadelfia y su consolidación en Europa, Smart Aligner Services se posiciona como la empresa de referencia para los doctores que quieren mejorar su dominio clínico con alineadores y ganar confianza en su práctica diaria.

Con más de 20.000 casos planificados y una red internacional en crecimiento, Smart Aligner Services continúa marcando el estándar de excelencia clínica en formación con alineadores. Desde España hacia el mundo, SAS demuestra que la excelencia, el rigor y el acompañamiento cercano son los pilares de un crecimiento sostenido y ampliamente reconocido en el sector.