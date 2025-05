Una alternativa internacional con alta empleabilidad para estudiantes que no optan a la Selectividad

La escuela internacional de gestión hotelera ofrece una vía académica sin necesidad de EBAU, centrada en la vocación, la motivación y la empleabilidad en el sector turístico global.

Con la llegada de la Selectividad (EBAU), miles de estudiantes en España se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su vida académica. Sin embargo, no todos se sienten representados por un examen estandarizado, cada vez más cuestionado por su desconexión con las habilidades reales que demanda el mundo profesional.

En Vatel España, la vocación y la motivación del alumno tienen una gran importancia, tanto como la capacidad de resolver retos en entornos reales que van más allá que una nota, que muchas veces no califica las capacidades reales de los estudiantes. La escuela internacional de gestión hotelera ha creado un modelo formativo orientado a jóvenes con pasión por el turismo, la hospitalidad y el liderazgo, sin necesidad de superar la Selectividad para acceder.

Vatel, con presencia en más de 50 países y más de 9.000 estudiantes en todo el mundo, ofrece una formación oficial en Administración Hotelera Internacional, con un enfoque práctico, internacional y adaptado al mercado laboral.

¨Vatel es una escuela innovadora, con programas de estudios elaborados juntamente con profesionales que trabajan en sector y conocen las necesidades de formación, impartidos, además, a través de la metodología de aprender haciendo o learning by doing que se centra en la resolución de problemas en entornos reales. Para ello se necesita que el estudiante se centre en aplicar los aspectos teóricos en casos prácticos.¨, menciona Adriana Cely, Directora Académica de Vatel España.

Una formación basada en el talento real Mientras el examen de Selectividad evalúa conocimientos teóricos y memorísticos, la carrera en Vatel se centra en habilidades reales: liderazgo, idiomas, trabajo en equipo, atención al cliente y capacidad de adaptación en un entorno global. La escuela prioriza el perfil personal y el compromiso de cada candidato, convencida de que el éxito profesional en la hotelería nace de la vocación y la actitud, no de un examen estandarizado.

Alta empleabilidad y experiencia internacional Con una tasa de empleabilidad superior al 97% al finalizar los estudios, Vatel se ha consolidado como una de las mejores escuelas de hospitality del mundo. Sus programas incluyen prácticas desde el primer año, movilidad internacional a través del programa Marco Polo y acceso a una red global de más de 39.000 alumni que hoy ocupan cargos de responsabilidad en hoteles y cadenas internacionales.

Una carrera con propósito y sin fronteras Para muchos jóvenes que no se identifican con la vía tradicional universitaria, Vatel representa una alternativa real y de futuro, en la que cada estudiante encuentra no solo una formación de calidad, sino un camino profesional alineado con su vocación. "La Selectividad no siempre refleja el verdadero potencial de un estudiante. En Vatel buscamos jóvenes con pasión por la hospitalidad y ganas de crecer en un entorno internacional. Apostamos por una formación práctica, personalizada y conectada con las necesidades reales del sector.", comenta Clara Manzano-Monís, General Manager Vatel España.

Formarse en dirección hotelera en Madrid o Málaga Con una trayectoria de 40 años ayudando a sus alumnos a alcanzar sus metas académicas y profesionales como mánager y directivos de la hotelería internacional, Vatel Madrid cuenta con 2 programas basados en una metodología propia. En este sentido, tanto el Bachelor Degree in International Hotel Management como el MBA in International Hotel & Tourism Management combinan una formación con prácticas en algunas de las más reconocidas cadenas y establecimientos hoteleros del mundo con el objetivo de adaptarse a las demandas del sector.

Para lograrlo, el modelo de enseñanza de esta escuela hotelera se centra en el desarrollo de competencias de los estudiantes, poniendo énfasis en los aspectos cognitivos, éticos y estéticos necesarios para desenvolverse en este ámbito. De esta manera, Vatel busca inculcar en los futuros profesionales una filosofía basada en el respeto, el rigor y una actitud proactiva, cualidades muy valoradas por los directores de recursos humanos de los hoteles. Además, es importante señalar que el campus de la escuela cuenta con amplias y modernas instalaciones completamente equipadas para el desarrollo óptimo de las clases, las cuales se imparten en español o inglés.

Un futuro prometedor Los graduados en Dirección Hotelera pueden aspirar a una amplia gama de oportunidades laborales, que van desde la gestión de hoteles y resorts de lujo hasta roles en empresas de consultoría turística, organizaciones de eventos y más. La carrera de Dirección Hotelera es una opción sumamente atractiva para aquellos que buscan una formación con altas garantías de empleo y un mercado laboral en constante expansión. La combinación de una baja barrera de entrada, como la ausencia de nota de corte, y una alta tasa de empleabilidad, hacen de esta disciplina una de las más recomendables para los jóvenes que desean asegurar su futuro profesional en un sector dinámico y globalizado. Para más información sobre la oferta formativa de Vatel España y el proceso de matriculación: Email: admissions@vatel.com.es