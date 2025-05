Editorial Círculo Rojo lanza ´Iballa, corazón samurái´, una obra que conecta la tradición canaria con la filosofía japonesa.

La nueva obra de Juan Carlos Saravia López propone un viaje cultural y simbólico para lectores infantiles y juveniles, combinando leyendas gomeras con el espíritu de los antiguos samuráis.

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo publica “Iballa, corazón samurái”, un cuento ilustrado escrito por Juan Carlos Saravia López, dirigido al público infantil y juvenil. El libro propone un viaje entre dos culturas milenarias: la canaria y la japonesa, conectadas a través de la mirada de una niña curiosa y soñadora.

La protagonista, Iballa, viaja cada verano desde Madrid hasta La Gomera para pasar las vacaciones con su abuela. En esta ocasión, su historia la lleva desde el corazón del Parque Nacional de Garajonay hasta el mítico Monte Fuji, en Japón, en una aventura donde la imaginación, la identidad y el respeto por la naturaleza se convierten en pilares del relato.

"La historia nació hace tres años, a partir de un cuento protagonizado por otro personaje. Un día vi una imagen del Teide desde Garajonay que me recordó al Monte Fuji, y a partir de ahí surgió Iballa y su viaje", explica el autor.

Fusión cultural y valores universales

La obra destaca por su enfoque intercultural, su simbolismo visual y narrativo, y por la inclusión de elementos como la leyenda de Gara y Jonay, el silbo gomero o la figura de las onna-bugeisha, guerreras samuráis japonesas. Según el autor, “el cuento une mundos lejanos con sensibilidad y respeto, invitando al lector a reflexionar sobre el presente, la valentía y la búsqueda personal”.

El libro también pone en valor el vínculo intergeneracional a través del personaje de la abuela, así como la amistad, representada en la relación entre Iballa y su amiga Beniko.

Un cuento para todas las edades

Aunque concebido para lectores jóvenes, Iballa, corazón samurái ofrece múltiples capas de lectura que conectan también con el público adulto. La obra ha sido ilustrada a todo color y cuenta con una edición cuidada, fiel a la línea editorial de Círculo Rojo.

SINOPSIS

Cada verano, Iballa deja atrás el bullicioso barrio de Malasaña para sumergirse en la magia de La Gomera, donde su abuela le regala historias, paseos por los bosques del Parque Nacional de Garajonay y el sabor de la vida sencilla.

Fascinada por las leyendas de las valientes onna-bugeisha y la cultura japonesa que le acerca su inseparable amiga Beniko, Iballa sueña con aventuras y con convertirse algún día en una auténtica samurái.

Un verano, tras una excursión mágica por los bosques de Garajonay, Iballa vivirá una experiencia extraordinaria: un encuentro inesperado la transportará a un Japón de leyenda, donde conocerá a Satoru, un anciano samurái que le enseñará el valor de la amistad, la importancia de vivir el presente y la fuerza de los sueños.

Entre tradiciones canarias y japonesas, amistad, naturaleza y magia, Iballa, corazón samurái es una historia entrañable sobre el poder de la imaginación, la valentía y la conexión entre culturas. Un viaje inolvidable que invita a pequeños y grandes a descubrir que todos llevamos un corazón samurái dispuesto a soñar y a luchar por lo que amamos.

AUTOR

Nací en Madrid el 17 de agosto de 1966.

A los 7 años (1973) nos fuimos a vivir a Valladolid y, a los 9 (1976), nos trasladamos a Alicante, siguiendo los destinos de mi padre, que trabajaba en Galerías Preciados.

Soy hijo único y tengo una familia muy reducida, lo que me ha llevado a afrontar los problemas de la vida por mí mismo, desarrollando una fortaleza que me permite, ante la dificultad, mirar el lado positivo con una sonrisa.

Mi profesión es delineante, lo que puede explicar el carácter creativo presente en cada uno de mis trabajos, tanto profesionales como de ocio. Tengo dos hijos de 29 y 27 años que, aunque sus profesiones (químico y arquitecta) no tienen relación con el mundo de las letras, se enamoraron desde pequeños de la lectura en formato papel.

Mi pasión por la lectura comenzó tarde, pero fue tan intensa que, desde que leí el primer libro de autores como Julia Navarro, Pérez-Reverte o Isabel Allende, entre otros, decidí que tal vez debía escribir todo aquello que en mi interior iba creciendo. Así, tengo multitud de escritos variados —poesía, prosa y microrrelatos inconexos entre ellos— que, a día de hoy, descansan en un bloc dentro de un cajón.

Durante la época en la que me preparaba oposiciones, pensé que sería interesante recopilar los temas de estudio en libros y así realicé, sin publicar, libros sobre construcción y dibujo técnico, donde no solo se explicaban los contenidos toscos de la materia, sino que los acompañaba con anécdotas para hacer el estudio más liviano y entretenido.

El único libro publicado hasta ahora, Ya la capitana nace, es un cuento ilustrado. ¿Cómo surgió? Pues de la necesidad de escapar de las cuatro paredes en las que me encontraba mientras cuidaba a mi madre, que cayó enferma. Y así nació Naira, una niña que, desde pequeña, soñaba con ser la capitana de un barco con el que llegar a lugares diferentes, fantásticos y mágicos, donde se encontraba con personajes reales o imaginarios que le contaban historias y leyendas sobre el lugar, educándola con lecciones de vida que le servirán para disfrutar de todos y cada uno de los días. Intentando que, con su lectura, no solo se viaje a sitios lejanos, sino que también se aprenda algo interesante.