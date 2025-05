Xavi Vidal: «"Vida salvatge" es un renacimiento personal y musical»

Con una trayectoria que comenzó en los años 90 y un camino marcado por la constante evolución musical, Xavi Vidal regresa con 'Vida salvatge', un sencillo que no solo da nombre a su nuevo álbum, sino que también representa una etapa de renovación personal y artística. El artista catalán, que formó parte de La Gran Aventura y más tarde consolidó una sólida carrera en solitario, nos habla de sus inicios, sus influencias, y el proceso detrás de su último trabajo, que presenta en Madrid los días 21 y 22 de mayo.



1. ¿Cómo influyó su experiencia con La Gran Aventura en su desarrollo como músico? ¿Qué aprendizajes rescata de aquella etapa? Fue una época decisiva, allí aprendimos lo que este oficio de tocar en directo y a hacer canciones, luego sólo he seguido tirando del hilo de la realidad para ir construyendo.

2. ¿Qué factores le llevaron a iniciar su carrera en solitario? ¿Cómo fue el proceso de transición de una banda a un proyecto individual? Simplemente es un proceso natural. Yo ya estaba escribiendo mis canciones con mi toque personal.

3. Ha publicado más de diez discos entre banda y solista. ¿Cómo ha cambiado su sonido a lo largo de los años? ¿Qué elementos han permanecido y cuáles han evolucionado? Realmente he hecho mi evolución del menos es más. Antes a finales de los 80´s y principios de los 90´s tenía más interés en el sonido, los loops etc, el trabajo en el estudio me resultaba interesante y creativo. Ahora prefiero la verdad, la calidez. El trazo personal es muy importante junto con la letra y la melodía.

4. Vida salvatge es tanto el título del disco como el nombre de su primer sencillo. ¿Por qué eligió este nombre y qué mensaje busca transmitir con él? La vida es salvaje para lo bueno y para lo malo, nosotros somos quienes tenemos que elegir. El disco habla de que podemos ser lo mejor pero también lo peor.

5. ¿En qué se diferencia este álbum de sus producciones anteriores, especialmente de Canvis, su proyecto con Jaime Stinus? Canvis es un disco experimento básicamente trabajado en el estudio.

6. La canción Vida salvatge tiene un tono accesible y vital. ¿Cómo fue el proceso de composición y qué emociones quería plasmar en ella? ¡La vida siempre es un don! Hay que conocerse, no tener miedo y vivir libremente. Hay que subirse al tren.

7. ¿Cómo ha sido el trabajo con Miki Grau en la grabación del disco? ¿Qué aportó al sonido final y cómo influyó en la dirección artística del proyecto? Perfecto, muy buen rollo es un gran profesional, siempre atento a la creatividad.

8. Sus letras suelen tener una fuerte carga emocional. ¿Qué le inspira a la hora de escribir? ¿Cómo transforma sus experiencias personales en canciones? Me inspira la realidad y como yo la veo. Simplemente me dejo llevar.

9. En una industria saturada de estímulos. ¿Qué cree que hace que una canción sea auténtica y logre conectar con el público? Para mi que la letra salga del cerebro y la melodía interpretada con el corazón.

10. ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa profesional y personal? ¿Siente que hay un “renacer” en su música? ¡Fantásticamente bien! ¿He renacido varias veces, o no? Jajaja, todavía no lo sé.

11.Si tuviera que definir Vida salvatge en una sola frase, ¿cuál sería? Lo definiría como un disco de verdad donde he dejado lo mejor de mí sin vender mi piel.

12.Además de las presentaciones en Madrid, ¿qué otros proyectos tienen en el horizonte para este año? Estoy haciendo bolos en varios formatos y escribiendo, nunca dejo de hacerlo, es una necesidad para mí.