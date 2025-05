​Cuando la música cura: el viaje emocional de Portillo y Row en “Solas”

La música tiene el poder de sanar, conmover y despertar conciencias. Así lo demuestran Yolanda Portillo y Sara Row con “Solas”, su primera colaboración conjunta, una canción profundamente emotiva que habla del abandono, la soledad y las huellas invisibles que deja la falta de conexión emocional. Alejándose de los sonidos comerciales, las artistas apuestan por una propuesta elegante y sincera que pone en primer plano la resiliencia y el empoderamiento femenino. En esta entrevista, comparten con nosotros el origen de este tema, sus trayectorias personales y cómo sus historias, aunque distintas, se cruzan en un mismo mensaje: la fuerza de transformar el dolor en arte.

1-¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Recuerdan ese primer momento en que supieron que querían dedicarse a esto?

Yolanda: Canto desde niña y siempre soñé con dedicarme a esto, pero recuerdo perfectamente una noche que no podía dormir pensando en qué podía hacer para cantar de manera más profesional. Acudí a un primo mío que ya se dedicaba a esto.

Sara: Mis inicios en la música fueron a mis 12 años, cuando me subí por primera vez a un escenario junto con mi hermano, ya que él también canta. Recuerdo el día del show tenía que cantar durante 4 horas sin descanso y en las últimas canciones cuando ya le veía agotado tuve el impulso repentino de subirme al escenario a ayudarle a cantar. Desde ese momento sentí que esta era mi pasión y que me quería dedicar a ello profesionalmente.

Desde entonces, no paré de formarme para mejorar cada vez más, a mis 17 años que comencé a sacar mi propia música hasta día de hoy.

2- ¿Cómo surgió la idea de colaborar juntas en “Solas”?

Yolanda: Sara me contó su historia y me di cuenta de que habíamos vivido una historia muy parecida. Había que contarla.

Sara: La verdad que surgió de forma inesperada y repentina, pero se ha ido dando de manera muy natural, ya que, al conocernos, contarnos nuestra semejante historia, nuestra vida, la música que hacemos cada una, nos unió mucho hasta el punto de realizar “Solas”.

3 -La canción habla de abandono y desconexión emocional. ¿Se basa en experiencias personales?

Yolanda: Totalmente.

Sara: Absolutamente. Nosotras contamos nuestra verdad con total realidad, Yolanda en el papel de madre y yo de hija, narramos lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, cómo se han comportado con nosotras, todo ese dolor causado, etc.

4- ¿Qué desean transmitir al público con este tema?

Yolanda: Que las mujeres somos fuertes, autosuficientes y luchadoras sobre todo si se trata de sacar adelante a los hijos.

Sara: Queremos que haya esa reflexión de que cuando existe una separación entre dos personas, los que más salen perjudicados al final son los hijos, creo que todo repercute y recae en ellos sin tener culpa.

5- ¿Qué significó para ustedes escribir y cantar “Solas”? ¿Fue un proceso terapéutico o liberador?

Yolanda: En los hijos quedan huellas emocionales por abandono que son difíciles de curar. Hay que decirlo y hay que denunciarlo. Los problemas de los padres nunca, en ningún caso, tienen que pagarlos los hijos.

Sara: Para mí, está siendo un proceso de desahogo, pero a la vez de libertad porque poco a poco vamos superando obstáculos y complicaciones, aunque aún queda mucho por lo que luchar ya que en mi caso aún es reciente esta situación y creo que va para largo…

6- ¿Cómo creen que sus historias personales y trayectorias distintas han enriquecido esta colaboración?

Yolanda: Nuestra historia personal nos ha unido y con el estilo de cada una hemos creado una fusión que creo que es muy interesante. Frescura, ritmo, calidez y profundidad, todo en uno.

Sara: Por eso mismo, al final Yolanda y yo somos tanto musicalmente como personalmente muy distintas y ha sido complicado el proceso, pero tenemos gente a nuestro lado que nos ayuda a poner una equitatividad en el proyecto, ya que yo vengo de algo mucho más urbano, Reggaetonero, callejero y ella de algo más clásico, elegante y tradicional, pero al final esa diferencia es lo que hace única a esta canción, ¡muy poca gente lleva este tipo de propuestas al mercado y nosotras lo hemos hecho!



7- ¿Cómo fue trabajar con Luca Germini en la producción musical? ¿Qué aportó al proyecto?

Yolanda: Llevo trabajando con Luca desde 2005. Ha sido el ingeniero de sonido en todos mis trabajos, pero en este caso no solo lo ha mezclado, sino que lo ha producido de principio a fin. Gracias a él hemos llegado a este lugar neutral en el que Sara y yo nos sentimos cómodas.

Sara: Como comentábamos anteriormente, Luca ha sido una gran influencia para poder y saber fusionar ambos estilos tanto el mío más urbano, como el de Yolanda más clásico, ¡ha hecho un trabajo maravilloso del cual estamos muy orgullosas!

8-Hablan de resiliencia y empoderamiento femenino. ¿Cómo se reflejan estos temas en la canción?

Yolanda: Somos mujeres que hemos superado el dolor y el abandono demostrando que podemos con todo. Solas hemos salido adelante y profesionalmente, también solas, hemos creado este trabajo de manera totalmente independiente.

Sara: Contando nuestra situación vivida. Hemos sido unas guerreras, después de tanto dolor, sufrimiento y situaciones tan difíciles que hayamos podido tirar hacia adelante SOLAS tanto Yolanda como madre, como yo como hija ante tanta adversidad.

9-Se alejan del reguetón convencional con un sonido más elegante y contemporáneo. ¿Cómo definirían el estilo musical de “Solas”?

Yolanda: No tengo un nombre, pero sin duda es lo que nos ha pedido el alma, lo que vibraba en nuestro corazón, no hemos pensado en si iba a gustar más o menos, hemos pensado en lo que nos mueve a nosotras. En llegar a un punto medio en el que las dos estuviéramos cómodas.

Sara: En mi opinión no se aleja tanto al Reggaetón musicalmente hablando, creo que te refieres más a nivel letra, jaja.

Sinceramente es un punto medio entre Reggaetón y algo elegante pero no sabría definir el estilo musical como tal, simplemente hemos creado algo nuevo y único con un mensaje profundo y que llegue a todas las personas que hayan pasado por esto y a las próximas generaciones para que eviten que les ocurra.

10- ¿Qué influencias musicales han marcado su profesión? ¿Algún referente clave en sus vidas?

Yolanda: A lo largo de mi vida he escuchado de todo, desde copla, jotas, rock, Funky, boleros, y todo aquello que tuviera una letra que me hiciera sentir algo. Me gusta mucho Tori Amos, Regina Spektor, pero también me pongo a Niña Pastori, Estrella Morente…

Desde pequeña he admirado a Ana Belén y a Luz Casal, de tener un referente serían ellas, voces claras, directas.

Sara: ¡Realmente no podría decirte alguien en concreto, ya que en la variedad está el gusto! He escuchado mucha música latina como Cumbias, Merengues, Bachatas, etc… Pero sí te puedo nombrar algunos de ellos como puede ser Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Raffaella Carrá, Daddy Yankee, Nicky Jam, Karol G, Becky G, Natti Natasha, etc…Y por otro lado también me he nutrido con artistas de la talla de Nino Bravo, Camilo Sesto, Jose Luis Perales, etc…

11- ¿Cómo han evolucionado desde sus comienzos hasta este último lanzamiento?

Yolanda: Creo que mi evolución ha sido aprender a escucharme sin querer la aprobación de terceros.

Sara: Siempre seguimos aprendiendo cosas nuevas, en mi caso he ido luchando por mi sueño poco a poco hasta ir viendo los frutos, es una industria dura, ¡pero creo que con constancia y mucho esfuerzo al final todo se puede conseguir!

12- ¿Con qué géneros o sonidos disfrutan explorar más allá de lo que escuchamos en “Solas”?

Yolanda: Hay quien dice que debo encasillarme más en un estilo, pero yo me siento libre y me gusta explorar, al final el hilo que conecta todos mis trabajos es el mensaje que lanzo en cada una de las letras que escribo y sin duda la calidez con la que me gusta interpretarlas.

Sara: Yo creo que hay infinidad de posibilidades para explorar musicalmente ¡Para mí es como ir jugando con nuevos sonidos y también estando atentos a lo que el público te pide, eso es súper importante! Siempre trato de innovar, hasta la fecha tengo temas como “Mala Vida” que es un Dembow, “Zumba, Zumba, Zumba” electro latino, “Ya Te Olvidé” un merengue, ¡no solo me centro en Reggaetón al final hay que estar abierto a todo y más en un mundo tan creativo como es la música!



13-Más allá de “Solas”, ¿qué nuevos proyectos tienen en el horizonte, ya sea juntas o por separado?

Yolanda: De momento seguir dando a conocer “Solas” y en unos meses, puede que para septiembre u octubre saldrá un tema en el que ya estoy trabajando que tiene mucho que ver con la teatralidad de la copla. Mientras tanto sigo con los conciertos en directo con una formación en trío, con el pianista Alfonso Pérez y el violonchelista Matthieu Saglio.

Sara: Por ahora, estoy con la promoción de mi último single “Judas”, un tema lanzado el Domingo 13 de abril (Semana Santa), que expresa la hipocresía de tus seres más queridos, que, a la hora de la verdad, cuando realmente los necesitas, te traicionan sin esperarlo y luego te vienen con el beso “Judas” y nunca mejor dicho…

¡Así que invito a todos a que vayan a escucharlo! Está disponible en todas las Plataformas Digitales y en mi canal de YouTube “Sara Row” el Videoclip.

Por supuesto no me pierdan la pista (@sararowoficial) para todo lo nuevo que está por venir y toda la nueva música que ya está en el horno a la espera de que todos los fans lo escuchen y disfruten tanto como yo lo hago!