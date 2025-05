Ley N.º 32335 promueve educación tributaria frente a sanciones automáticas en la fiscalización de Sunat

La entrada en vigor de la Ley N.º 32335, publicada el 16 de mayo de 2025, ha generado un importante debate en el ámbito tributario peruano. Esta norma introduce una modificación significativa en el Código Tributario, al establecer que, en casos de primera infracción cometida por microempresas, la administración no aplicará una sanción económica de inmediato, sino que priorizará la capacitación obligatoria como medida correctiva.

Gabriela Pereda, miembro del equipo directivo en Perú de Enfoque Contable, firma líder especializada en consultoría tributaria, asesoría fiscal y legal, considera que esta ley representa un giro necesario hacia una tributación más pedagógica y menos punitiva, especialmente para los contribuyentes de menor escala. Profesionales y contadores en Perú han destacado este nuevo enfoque como una medida coherente con la realidad de un país donde más del 95 % de las empresas son micro o pequeñas y donde el acceso a asesoría especializada sigue siendo limitado.

Una oportunidad para educar sin castigar de entrada En el ejercicio de la profesión tributaria, es común detectar que una parte significativa de las infracciones cometidas por microempresas no se originan en la evasión deliberada, sino en errores derivados de la desinformación. Este fenómeno es especialmente visible entre negocios que carecen de soporte contable o asesoramiento legal sólido. En este contexto, la Ley N.º 32335 abre la posibilidad de ofrecer una respuesta más formativa que sancionadora, con el objetivo de reducir la reincidencia y fortalecer el cumplimiento a largo plazo.

El nuevo marco legal establece que, en lugar de imponer una multa económica tras el primer incumplimiento tributario, Sunat deberá implementar cursos de capacitación obligatoria para los representantes de las microempresas afectadas. Este procedimiento busca generar un cambio de conducta mediante el conocimiento, en lugar de recurrir directamente a la sanción monetaria.

Un enfoque más humano y preventivo Desde el punto de vista técnico, la norma puede plantear desafíos de implementación, pero su espíritu responde a una necesidad estructural del sistema tributario: acercar la administración fiscal al contribuyente y promover el cumplimiento no solo desde el castigo, sino también desde la comprensión normativa.

La Ley N.º 32335, en este sentido, ofrece una oportunidad real de construir una cultura tributaria más justa, inclusiva y eficiente, valorada positivamente por los profesionales del sector y los usuarios de servicios como los ofrecidos por Enfoque Contable.