Murales artísticos de gran formato; Artemural transforma fachadas y entornos con pintura de alto impacto

En los últimos años, la demanda por murales artísticos de gran formato ha crecido exponencialmente, tanto en el ámbito corporativo como en espacios públicos. Esta forma de expresión artística, que fusiona creatividad, técnica y un fuerte impacto visual, se ha consolidado como una herramienta poderosa de comunicación y revitalización urbana. En este contexto, Artemural se posiciona como una de las empresas más destacadas en el desarrollo y ejecución de murales a gran escala, aportando no solo arte, sino también identidad y narrativa visual a cada espacio que interviene.

¿Cuál es la filosofía artística que define el trabajo de Artemural en los murales de gran formato?

Nuestra andadura en el mundo de la pintura comenzó hace ya más de 20 años, desde entonces todo el equipo humano que forma esta empresa llena de colores hemos trabajado pintando, diseñando y decorando todo tipo de fachadas y lugares que se han convertido en maravillosos.

Pensamos que un trabajo bien hecho solo puede ser realizado si se combina la técnica, el buen gusto y la profesionalidad. Estos factores están ya integrados en nuestras mentes, disfrutando día a día con nuestro trabajo que, al fin y al cabo, es nuestra pasión.

Nos encantan los retos por lo que nada es imposible para nosotros, no tenemos límite ni en estilos, ni en motivos, ni en técnicas ni en murales decorativos de gran formato.

Como amantes del arte, estamos al tanto de todos los avances que surgen en nuestro sector. Nos gusta crecer no solo profesionalmente, sino también de forma personal, es por ello que ponemos siempre a tu servicio las últimas tendencias y técnicas artísticas en pintura decorativa y murales artísticos.

¿Cómo seleccionan los espacios o proyectos que intervienen con murales artísticos de gran formato?

Normalmente, son las empresas las que se ponen en contacto con nosotros, y gratuitamente les orientamos en la mejor manera de llevar el trabajo a término, aportando nuestros diseños, si el cliente no tiene una idea clara de lo que quiere pintar, y escogiendo la mejor técnica y materiales adaptados a sus necesidades. Les realizamos un montaje fotográfico del diseño seleccionado sobre la superficie que hay que realizar el trabajo, para que se hagan una idea de como quedaría de proporciones y diseño.

¿Qué tipo de clientes solicitan este tipo de proyectos y con qué objetivos?

Todo tipo de empresas, organismos y particulares que quieren cambiar para destacar su negocio o decorar originalmente su vivienda o municipio.

¿Cuáles son los mayores retos técnicos y logísticos al ejecutar murales en gran formato?

El dibujar a escala correctamente el diseño, pues en tamaños de gran formato hay veces que es complicado al no tener una buena accesibilidad. También es importante elegir correctamente las pinturas a utilizar, pues varía mucho dependiendo del material sobre el que se pinta. Y finalmente elegir correctamente la herramienta de elevación para acceder a la superficie completa.

¿Qué impacto ha tenido el trabajo de Artemural en las comunidades o marcas que han apostado por el muralismo?

El tener un mural artístico único adaptado al gusto y necesidades del cliente, aporta una exclusividad y, por lo tanto, una llamada a la atención del observador o viandante, creando una percepción positiva, y un boca a boca que hace crecer exponencialmente las visitas del lugar.

¿Cómo aseguran la durabilidad y calidad de las obras a lo largo del tiempo?

Las pinturas que utilizamos son de primera calidad, garantizando su durabilidad y resistencia a factores externos. Existen materiales como la pintura al silicato con una durabilidad de más 100 años, así como pinturas plásticas de exterior, más económicas, que garantizan una durabilidad mínima de 10 años a la exposición de factores climatológicos. No tiene nada que ver con el grafiti que no suele pasar de los 2-3 años.

¿Qué tendencias están marcando el futuro de los murales artísticos de gran formato en España?

Las tendencias en murales artísticos de gran formato en España se centran en la innovación tecnológica, la conexión con la naturaleza y la expresión personal. En 2025, se espera un auge de la realidad virtual, la inteligencia artificial y la interacción con el público, combinando el arte humano con la tecnología. Además, se busca la integración del arte con la naturaleza, con murales botánicos y diseños que evoquen la serenidad y la belleza del mundo natural.

Los diseños llamativos de gran contraste de color y sencillez aparente, también son tendencia.

Con más de dos décadas de trayectoria, un equipo formado por artistas licenciados en Bellas Artes y un sólido enfoque en la excelencia técnica, Artemural continúa liderando el panorama de los murales artísticos de gran formato en España. Su capacidad para fusionar arte, identidad y mensaje en cada obra los convierte en una referencia indispensable para quienes buscan transformar un espacio con impacto visual y valor cultural.