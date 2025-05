El cine español celebra su buen momento en el Festival de Cannes

Este exclusivo evento, organizado por tercer año consecutivo por Campari y Bululú en el icónico Campari Lounge del Palais des Festivals, ha contado con la presencia de personalidades como los directores Javi Ambrossi, Javi Calvo, y La actriz y directora Paz Vega Cannes, 19 de mayo de 2025 – Este viernes 16 de mayo tuvo lugar la “Spanish Film Celebration”, la fiesta del cine español en el Festival de Cannes, un evento de encuentro entre personalidades del séptimo arte organizado por Campari y Bululú. Esta celebración, que reunió un importante número de talentos del cine de España presentes en Cannes, se consolida con su tercera edición, siendo ya un punto de encuentro de los profesionales de esta industria.

Campari, la icónica bebida italiana y Partner Oficial del Festival de Cannes, reafirma un año más su compromiso y apuesta por el mundo del cine. Junto a Bululú, organizó esta celebración única en Cannes como punto de encuentro para destacados profesionales del sector. Los directores Javi Ambrossi y Javi Calvo, que acaban de presentar su nueva serie de televisión Mariliendre, y Paz Vega, la actriz española que este año ha debutado como directora obteniendo una nominación al Goya a la Mejor Dirección Novel por su ópera prima Rita, fueron algunos de los nombres más relevantes de este encuentro.

A ellos se sumaron otros actores como Mina Serrano y Alejandro Nones; productores como Marta Velasco y Enrique López Lavigne; y directores como Pablo Berger y Miguel Faus, así como diversas personalidades del mundo del cine, en el marco de uno de los festivales más prestigiosos a nivel internacional. También asistieron creadores de contenido, como la reconocida Rocío Osorno.

El Campari Lounge, en pleno Palais des Festivals, fue el escenario perfecto para la celebración. Desde este espacio, diseñado para exaltar la creatividad y la Red Passion que definen a Campari, los invitados disfrutaron de vistas privilegiadas de la alfombra roja y el excitante ambiente del Festival de Cannes.

Durante la velada, los asistentes pudieron disfrutar de cócteles emblemáticos como el refrescante Campari Spritz, que se ha convertido en el aperitivo predilecto de los amantes de Campari, entro otros. Estas creaciones fueron elaboradas por los expertos bartenders de Camparino in Galleria, el histórico bar de Milán con más de un siglo de tradición en el arte del aperitivo.

Campari, desde sus inicios, ha mantenido un estrecho vínculo con el mundo del cine, desafiando los límites de la creatividad y sirviendo de inspiración a directores de renombre como Sorrentino, Sollima, Garrone y Fellini. Además, ha colaborado con talentos como Clive Owen, Zoe Saldana y Ana de Armas en los cortometrajes "Red Diaries".

Bululú, la conocida plataforma que celebra el cine español, contribuye a mejorar las relaciones e incentivar el desarrollo del arte y la cultura. Bululú, con este tipo de acciones, promueve ese momento de celebración de calidad posterior a galas y eventos importantes de la industria del cine además de seguir demostrando su apoyo a los profesionales experimentados, nuevos talentos y organizaciones.

ACERCA DE CAMPARI

Campari, la icónica bebida roja italiana, esencia de algunos de los cócteles más famosos del mundo. Campari fue fundada en Milán en 1860 por Gaspare Campari, y su hijo, Davide, fue pionero en crear algo tan distintivo y revolucionario que su receta secreta no se ha alterado desde entonces. De color rojo vibrante, el sabor único y complejo de Campari es el resultado de la infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutas en alcohol y agua. Además de ser único y distintivo, Campari es extremadamente versátil y ofrece posibilidades ilimitadas e inesperadas. Como fuente de esta apasionada inspiración desde su creación, reflejada en el genio creativo de sus fundadores, artistas de diferentes disciplinas y los mejores bármanes del mundo, Campari estimula sus instintos para liberar pasiones, inspirando creaciones ilimitadas.

ACERCA DEL GRUPO CAMPARI

El Grupo Campari es un actor clave en la industria global de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, que abarcan aperitivos, incluyendo marcas icónicas como Aperol y Campari; bebidas espirituosas de agave como el tequila Espolón; whiskies y rones, con Wild Turkey y Appleton Estate; así como coñac y champán, incluyendo Courvoisier y Grand Marnier. El Grupo se fundó en 1860 y hoy es el sexto actor más importante a nivel mundial en la industria de bebidas espirituosas premium. Tiene alcance de distribución global, operando en más de 190 países, con posiciones de liderazgo en Europa y América.

Con sede en Milán, Italia, el Grupo Campari opera a través de 25 plantas de producción en todo el mundo y su propia red de distribución en 27 países. El Grupo Campari emplea a aproximadamente 5.000 personas. Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), cotizan en la Bolsa de Valores de Italia desde 2001.

Para más información: camparigroup.com/en.

Disfrute de nuestras marcas con responsabilidad.

ACERCA DEL FESTIVAL DE CANNES

El Festival de Cannes es un evento que reúne a los profesionales del cine del mundo en torno a una competición oficial y un Mercado Internacional de Cine, cuyo aspecto altamente mediático lo convierte en uno de los primeros eventos internacionales anuales, contribuyendo a la influencia cinematográfica mundial.

SOBRE BULULÚ

La cultura y el arte son instrumentos clave para el desarrollo de las sociedades. Por eso, además de su empeño por ofrecer excelencia, innovación y servicio a través de la celebración, Bululú contribuye a mejorar las relaciones y a incentivar el desarrollo de ambos ámbitos. Bululú aspira a ser una plataforma con una gran exposición local e internacional que sirva de apoyo a los profesionales experimentados, a los nuevos talentos, a las asociaciones, los organismos oficiales y empresas que componen la comunidad Bululú. El espíritu de Bululú está basado en un gran deseo de unir y fortalecer, de apoyar y celebrar el arte y la cultura. Bululú, que según la RAE significa comediante español que viajaba a pie de pueblo en pueblo haciendo representaciones artísticas, significa también alboroto, es decir ese regocijo y alegría que se producen en una celebración. Sin duda, Bululú nunca es una celebración más. Es el lugar donde la cultura y el arte se dan la mano y se viven momentos mágicos e irrepetibles gracias a la diversidad de sus invitados que consiguen que cada celebración sea memorable de principio a fin.