Existen Máster en IA técnicos y Máster en IA estratégicos ¿Cuál elegir?

La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología del futuro: es una realidad que transforma industrias, modelos de negocio y cadenas de valor a un ritmo acelerado. En este contexto, formarse en IA es hoy más que una necesidad; es una obligación para cualquier profesional, de cualquier área, en cualquier sector. Jensen Huang, CEO de Nvidia dice que “la IA, a corto plazo, no te quitará tu puesto de trabajo; pero una persona que sepa utilizar la IA si lo hará”.

¿Por qué los directivos deben formarse en Inteligencia Artificial? Según un informe de McKinsey de 2024, el 70% las empresas que implementaron IA en al menos un proceso empresarial reportaron una mejora en ingresos o una reducción de costes. Sin embargo, solo el 24% contaba con una estrategia clara para su despliegue. Esta brecha entre adopción y planificación revela un problema: falta liderazgo capacitado en IA.

Un estudio de IBM de 2023 indicó que el 40% las empresas encuestadas consideraban la escasez de talento cualificado en IA como la principal barrera para su implementación. Y no se trata solo de programadores o científicos de datos. Hace falta liderazgo con visión estratégica, capaz de conectar las capacidades técnicas de la IA con los objetivos de negocio. En otras palabras: sin directivos formados en IA, muchas empresas están desaprovechando su potencial transformador.

La diferencia entre “saber” de IA y “saber aplicar” la IA Es un error común pensar que la IA es solo un asunto técnico. Los algoritmos, modelos y datos son fundamentales, sí, pero el verdadero valor emerge cuando se integran con visión estratégica en los procesos de negocio, la propuesta de valor al cliente y la cultura corporativa. Ahí es donde el papel del directivo se vuelve crucial: entender las capacidades de la IA, evaluar riesgos y oportunidades, liderar equipos multidisciplinares, fomentar la innovación responsable y tomar decisiones informadas sobre inversión y gobernanza tecnológica.

Formarse en IA: ¿Qué tipos de Máster existen? El creciente interés ha provocado una proliferación de programas de posgrado en IA. Aunque la oferta es amplia, se puede dividir en dos grandes categorías:

Másteres Técnicos en IA

Dirigidos principalmente a ingenieros, científicos de datos, programadores, profesionales de IT. Estos másteres profundizan en Machine Learning y deep learning, programación en Python y bibliotecas como TensorFlow o PyTorch, procesamiento de lenguaje natural (NLP), infraestructura en la nube para IA, algoritmos, etc. Su objetivo es formar especialistas capaces de diseñar, desarrollar y entrenar sistemas de IA desde cero.

Los mejores Máster técnicos en España son el Máster en Inteligencia Artificial de la UPC, el Máster en Ciencia de Datos e IA de la Universidad Carlos III), el Máster Universitario en Inteligencia Artificial de la UPM y el Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Y a nivel internacional el MSc in Machine Learning de University College London, el Master of Science in Computer Science de Stanford University, el MSc in Artificial Intelligence de Imperial College London y el Master of Science in Computer Science de Carnegie Mellon University.

Másteres Estratégicos en IA

Estos programas están dirigidos a profesionales de empresa de diferentes niveles: desde CEOs, CIOs, CMOs, COOs…a responsables de innovación, comerciales, consultores, jefes de proyecto, etc. Combinan conocimiento técnico esencial (sin necesidad de programar) con enfoques estratégicos clave, enfatizando en casos de uso por sector (retail, salud, finanzas, industria…), en el diseño de estrategias de IA y transformación organizativa (Gestión del cambio)

Su objetivo es capacitar a los líderes para integrar la IA en la estrategia de negocio. Además estos conocimientos ayudan a jovenes profesionales a progresar con rapidez hacia puestos de mayor responsabilidad, porque hay una demanda creciente de perfiles con estas capacidades.

Los mejores Máster en IA Estratégicos en España son los programas de IA de IE Business School, el Programa de Especialización en IA de ESADE y el MIA (Master en IA para la Transformación Digital de ESEUNE Business School). Y a nivel internacional, Executive Program in Artificial Intelligence de MIT Sloan, AI and Business Strategy de INSEAD y AI for Business Leaders de Harvard Business School.

Conclusión: La IA es un asunto de dirección La IA está transformando el tejido empresarial. Las empresas que triunfen no serán solo las que usen IA, sino aquellas que sepan liderarla. Eso exige directivos con visión tecnológica, pensamiento crítico y capacidad de ejecución.

Por ello, formarse en inteligencia artificial no es una opción para los líderes del siglo XXI: es una responsabilidad. Elegir el tipo de formación adecuada —técnica o estratégica— dependerá del rol profesional, pero en todos los casos, es una inversión imprescindible para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las empresas en la era de la inteligencia artificial.