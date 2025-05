APP HELP potencia a particulares, empresas y negocios adheridos con presencia directa en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de visibilidad para pequeñas y medianas actividades económicas. En esta línea, APP HELP refuerza su propuesta digital haciendo uso de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube para dar mayor presencia a quienes forman parte de su red.

Esta acción forma parte de una estrategia que ayuda a particulares, negocios, autónomos y empresas a mejorar su posicionamiento sin asumir gastos adicionales. La plataforma no solo promueve el ahorro a través de su sistema de cupones, sino que también facilita la visibilidad gratuita en medios digitales con alto impacto.

Publicidad gratuita en redes para los adheridos a la plataforma Los negocios, profesionales y usuarios que se registran en APP HELP reciben múltiples beneficios vinculados a su pertenencia a la red. Entre ellos, se encuentra la publicidad gratuita, que incluye la presencia en listados de sectores y familias dentro de la web, la aparición en folletos físicos distribuidos en negocios adheridos, y campañas mediante cuñas de radio.

A esto se suma ahora el refuerzo en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, donde se comparten vídeos y publicaciones de los negocios registrados, ampliando su visibilidad ante potenciales consumidores. Esta acción se complementa con otras herramientas como el “boca a boca”, los comerciales de zona o el contenido generado por los propios negocios.

Gracias a ello, APP HELP no solo actúa como canal de fidelización y ahorro, sino también como soporte de marketing digital sin coste para los inscritos en su red.

Un sistema de fidelización que recompensa el consumo APP HELP basa su modelo en la acumulación de puntos por cada euro gastado, que posteriormente se convierten en cupones canjeables por compra. Los negocios, autónomos, supermercados y fabricantes pueden asignar puntos y recibir a su vez un porcentaje en cupones por sus compras con proveedores. Cuanto más tiempo permanece registrado un usuario, mayor es el porcentaje de conversión de puntos.

Además, se premia el registro y la recomendación de nuevos usuarios con cupones directos. Todo ello configura un sistema integral que ayuda a particulares, negocios, autónomos y empresas a crecer, consumir de forma más eficiente y obtener visibilidad en canales digitales de alto alcance.