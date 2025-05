Más que un show; WAH Show revela el alma detrás del espectáculo que revolucionó la música

El espectáculo más rompedor de Europa comparte, por primera vez, su origen en un documental en colaboración con Movistar Plus+.

Madrid, 19 de mayo de 2025 – Madrid es la ciudad donde todo puede pasar, y WAH Show es una de sus pruebas más potentes. Este espectáculo, que ha revolucionado la escena del entretenimiento en Europa, da ahora un paso más y comparte con el público su historia más desconocida en el documental “El show que salvó la música”, producido en colaboración con Movistar Plus+.

Más allá de su espectacular puesta en escena y su fusión única entre música y gastronomía, WAH Show nació en un momento muy complicado para la cultura, y lo hizo con una visión clara: demostrar que la música, incluso en los peores momentos, siempre encuentra el modo de seguir sonando.

El documental es una mirada íntima a ese viaje: cómo se gestó el proyecto, quiénes están detrás, y cómo una idea nacida en Madrid ha logrado emocionar a miles de personas cada semana.

Una historia de pasión, creatividad y resiliencia En 2024, y a raíz del anuncio de la llegada de Fórmula 1 en Madrid, WAH tuvo que abandonar su espacio original y trasladarse a una nueva ubicación dentro de IFEMA: el Espacio WAH.

Lo que podría haber sido un obstáculo, se convirtió en una gran oportunidad de crecimiento. En este nuevo hogar, el equipo pudo diseñar una fachada monumental, que aspira a convertirse en un nuevo icono visual para la ciudad y que ya ha captado la atención de miles de visitantes y viajeros. Esta transformación permitió consolidar aún más la identidad del show, tanto en el imaginario local como internacional.

El alma de un proyecto que nació para emocionar Concebido y producido íntegramente en España, WAH Show se ha consolidado como una de las experiencias más aclamadas de Europa. “El show que salvó la música” no es solo el título del documental, sino también el reflejo de lo que representa este proyecto para el sector cultural: una historia de resistencia y el poder de la música para conectar, emocionar y unir a las personas.

Ya sea descubriéndolo en pantalla o viviéndolo en directo, WAH Show sigue conquistando públicos de todas las edades con una propuesta única que no deja indiferente a nadie.

Un lugar para celebrar, una experiencia para compartir Más allá del espectáculo, WAH Show se ha convertido en el escenario perfecto para celebrar momentos únicos. Desde cumpleaños, aniversarios o despedidas, hasta eventos corporativos y encuentros del sector MICE. Su versatilidad, infraestructura técnica y propuesta artística, lo posicionan como un espacio de referencia para empresas que buscan sorprender a sus equipos o invitados con una experiencia inolvidable.

Porque si algo define a WAH, es su capacidad para emocionar, reunir y celebrar la vida en todas sus formas.

WAH Show, una experiencia que hay que vivir

El documental estará disponible próximamente a través de Movistar Plus, pero la mejor forma de conocer WAH es viviéndolo. El espectáculo se representa cada semana en el Espacio WAH de IFEMA Madrid, en una experiencia dividida en tres actos: gastronomía internacional, un espectáculo único y una gran celebración final.

SINOPSIS WAH Show

“Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

WAH Madrid IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH wahshow.com/

