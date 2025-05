Laguna Humantay, el paraíso de aguas cristalinas en los Andes peruanos

No importa si se trata de novedades o de juegos más antiguos, las opciones son muchísimas. Nunca deben faltar en una acampada Por otro lado, no hace falta esperar a que se vaya la luz para disfrutar de estos juegos tan interesantes, también son el compañero perfecto cuando se va al campo y la tecnología no acompaña. Hay muchos juegos de mesa que son estupendos para llevar a un camping, como Los Hombres lobo de castronegro, Jungle Speed, A Buen Entendedor, Tiki Taka, para los amantes del fútbol o Diamant Nueva Edición entre otras opciones.