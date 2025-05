Cómo la democratización de la IA está transformando los pequeños negocios

La inteligencia artificial ya no es exclusiva de grandes compañías. Cada vez más autónomos, marcas personales y emprendedores están integrando herramientas como ChatGPT o Make en sus procesos para crear contenido, automatizar tareas, gestionar leads y tomar decisiones más informadas.

Según McKinsey & Company (2024), el 78 % de las organizaciones encuestadas afirman utilizar inteligencia artificial en al menos una función empresarial. El marketing es uno de los sectores donde su implementación ha crecido con más fuerza, especialmente en tareas operativas y de atención al cliente.

IA práctica para emprendedores: accesible, no técnica En este nuevo contexto, profesionales del marketing digital están trabajando para hacer accesible el uso de la IA en negocios con recursos limitados. Una de las iniciativas que contribuyen a esta transición es la impulsada por Rocío Bonachera, emprendedora y consultora estratégica con más de 15 años de experiencia en comunicación y marketing digital.

Su trayectoria incluye medios de comunicación, instituciones públicas y empresas tecnológicas como Freepik. Actualmente, centra su trabajo en ayudar a emprendedores a integrar la IA y la automatización en sus estrategias de marketing y negocio sin necesidad de conocimientos técnicos ni estructuras complejas.

“Muchos piensan que para usar la IA hay que ser técnico o invertir grandes cantidades de tiempo y dinero. Mi trabajo consiste en demostrarles que no: solo necesitan estructura, enfoque y las herramientas adecuadas”, explica Rocío.

Ejemplos aplicados en negocios reales En pequeñas estructuras, donde una o dos personas gestionan todas las áreas del negocio, las soluciones automatizadas pueden marcar una diferencia relevante. Entre los casos más frecuentes de uso se encuentran: la automatización de secuencias de bienvenida tras la captación de leads; la generación de contenido con prompts adaptados al negocio; la clasificación de contactos por interés o comportamiento; y la programación de respuestas automatizadas sin necesidad de código.

Estos procesos no requieren formación técnica, sino acompañamiento estratégico y claridad en los objetivos de cada acción.

Tecnología con propósito: estrategia digital con IA centrada en las personas "El objetivo de integrar inteligencia artificial no es sustituir el valor humano, sino liberar tiempo para actividades estratégicas y mejorar la experiencia de los clientes", comenta Rocío, cuya visión parte de entender la tecnología como herramienta de empoderamiento, no de sustitución.

En la mayoría de los casos, la implementación de IA permite mantener la personalización en la comunicación y aportar valor sin aumentar la carga operativa. Con un enfoque estructurado, herramientas accesibles y acompañamiento adaptado, la IA puede convertirse en un aliado real para quienes desean crecer de forma sostenible, aumentar la eficiencia y conectar con la audiencia.

Más información Para conocer más sobre el enfoque y recursos prácticos de Rocío Bonachera, se puede consultar su actividad profesional en redes como Instagram y LinkedIn.