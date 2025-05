Aumenta el interés por invertir en países con menor carga impositiva

La presión fiscal en España y en otros países europeos ha alcanzado en 2025 niveles que condicionan seriamente la competitividad empresarial. Este escenario ha provocado una creciente búsqueda de alternativas para establecer estructuras económicas en territorios donde la carga impositiva resulte menos gravosa.

La deslocalización de empresas hacia el extranjero, especialmente en sectores con alto nivel de movilidad financiera, se ha consolidado como una respuesta legítima ante un entorno tributario cada vez más restrictivo. Esta dinámica afecta tanto a grandes patrimonios como a pequeñas y medianas empresas, y se enmarca en un contexto internacional que premia la eficiencia fiscal como parte del desarrollo estratégico de las inversiones.

Consulting 21, especializada en asesoramiento fiscal internacional, analiza este escenario y ofrece servicios enfocados en estructurar soluciones conforme a la normativa vigente.

Reubicación empresarial ante el aumento de la presión fiscal en España y Europa En los últimos años, la presión fiscal ha aumentado de forma significativa en la mayoría de los países europeos. Francia, Alemania, Bélgica y Dinamarca registran niveles que superan el 45% del PIB, penalizando tanto a empresas como a contribuyentes con rentas altas. España no se queda atrás: la presión fiscal en España ronda ya el 39% del PIB en 2025, y si se considera la suma del impuesto de sociedades, los dividendos y las cotizaciones, la carga impositiva para los empresarios puede superar el 55%. Este entorno ha provocado una huida de estructuras empresariales, talento y capital hacia destinos más competitivos.

Además, la renta per cápita europea ha perdido más del 40% de poder adquisitivo frente a Estados Unidos desde el año 2000, lo que refleja una pérdida de dinamismo económico en el continente. Mientras tanto, países receptores como Emiratos Árabes Unidos, Chipre o Paraguay captan no solo capital, sino también visión empresarial y estructuras operativas.

El descenso en la inversión extranjera directa y el cierre de oficinas en países con alta presión fiscal son algunas de las consecuencias visibles de esta tendencia creciente.

Jurisdicciones con fiscalidad favorable: claves para la optimización internacional Frente a este contexto, numerosos inversores y empresas han optado por reubicar sus estructuras en países con marcos fiscales más atractivos. Chipre permite obtener la residencia fiscal en 60 días y ofrece un régimen non-dom con tipos de entre el 0% y el 2,5% sobre determinadas rentas. Paraguay destaca por su sistema de tributación territorial, que exime de impuestos a las rentas generadas fuera del país. Emiratos Árabes Unidos mantiene un tipo de sociedades del 9% y ausencia total de IRPF. Bulgaria aplica un tipo impositivo del 10% tanto para personas físicas como para empresas.

Otros destinos, como Andorra, Panamá o República Dominicana, también han ganado protagonismo por su facilidad para conceder residencia fiscal, bajos tipos impositivos y menores cargas regulatorias. Esta tendencia refleja una estrategia empresarial cada vez más frecuente: localizar la actividad económica en jurisdicciones que no penalicen el crecimiento ni impongan sobrecostes fiscales innecesarios. Consulting 21 desempeña un papel clave al analizar las implicaciones de cada jurisdicción y ofrecer soluciones de planificación fiscal internacional ajustadas a la normativa vigente. Su servicio especializado permite evaluar opciones concretas para optimizar estructuras fiscales en el extranjero, respondiendo a la necesidad de adaptación que exige el entorno tributario actual y asegurando un marco más eficiente para las inversiones internacionales.