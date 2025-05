Altaona Sports & Wellness Resort ofrece chalets de lujo en Murcia con su modelo de copropiedad desde 150.000€

En un momento decisivo para el mercado inmobiliario, donde el lujo sostenible y bien ubicado se ha convertido en un valor en alza, Altaona Sports & Wellness Resort presenta una oportunidad exclusiva y limitada: acceder a una villa exclusiva a través de un revolucionario modelo de copropiedad.

Esta innovadora fórmula permite a los compradores adquirir una fracción real de una propiedad de lujo, disfrutando de todas las ventajas del diseño arquitectónico de primer nivel, privacidad absoluta, interiores premium y un entorno natural inigualable, con una inversión mucho más accesible.

Altaona rompe así con los esquemas tradicionales y da respuesta a un nuevo perfil de comprador: exigente, moderno y consciente, que busca optimizar su inversión sin renunciar al estilo de vida que desea. Situado en una de las zonas más privilegiadas de Murcia, este resort ofrece un ecosistema residencial donde el bienestar y la arquitectura contemporánea conviven en armonía.

Más que una vivienda, es una de las oportunidades más destacadas del mercado residencial premium, un nuevo referente para quienes buscan vivir o invertir de forma más inteligente, accesible y alineada con un estilo de vida completo.

Un modelo de co-propiedad que acerca el lujo inmobiliario a nuevos perfiles El modelo de copropiedad de Altaona Sports & Wellness Resort se presenta como una revolución en la forma de adquirir una de sus propiedades. En lugar de tener que afrontar el coste total de una villa, los compradores invierten solo un 25% valor total, compartiendo así la propiedad con un máximo de tres copropietarios. Este modelo no solo reduce considerablemente la inversión inicial, sino que también permite disfrutar de una residencia de lujo en un complejo de clase mundial por una fracción del precio.

El concepto está diseñado para ofrecer máxima flexibilidad y comodidad. Cada copropietario tiene derecho a disfrutar de la propiedad durante 90 días al año, distribuidos de manera equitativa o si lo prefieren alquilar sus estancias no utilizadas, proporcionándoles la posibilidad de generar ingresos pasivos.

Esta fórmula es ideal tanto para aquellos que buscan una residencia vacacional de lujo sin asumir el peso financiero de una compra completa, como para inversores que buscan rentabilidad en un proyecto en pleno crecimiento y con alto potencial de revalorización.

Altaona ofrece un modelo seguro y protegido, con un reglamento interno que garantiza que todos los copropietarios cumplan con sus obligaciones financieras. En caso de impago, las estancias no utilizadas se alquilan hasta que se regularicen los pagos, asegurando la viabilidad y la tranquilidad para todos los involucrados.

Altaona Resort: un destino residencial en Murcia que fusiona exclusividad, diseño y bienestar Altaona no es solo una inversión en propiedad, sino una inversión en estilo de vida. Este resort no solo ofrece viviendas de lujo, sino que también integra un ecosistema completo de bienestar, deporte y ocio para quienes buscan una vida activa y saludable, rodeados de naturaleza.

Con más de 3,6 millones de m² de terreno, Altaona cuenta con instalaciones deportivas de primer nivel, como su exclusivo campo de golf de 27 hoyos (18 operativos), y está expandiéndose para incluir más pistas de tenis y pádel, y novedades como un estadio y un centro de fitness de última generación.

Comprometido con el bienestar integral, Altaona ofrecerá también un centro de yoga y pilates, además de un espacio de cuidado personal con tratamientos y masajes diseñados para proporcionar una experiencia completa de relajación y rejuvenecimiento.

Como parte de sus novedades, el resort incluirá la única piscina de olas artificiales en Murcia y una de las pocas en Europa, complementada por un beach club y un restaurante gourmet, creando un entorno único para disfrutar del tiempo libre de forma saludable y sofisticada.

Chalets de lujo con el diseño más exclusivo y sostenible Altaona cuenta ya con 5 proyectos residenciales de alto nivel, desarrollados en parcelas privadas que van desde los 400 m² hasta los 2.500 m², lo que ofrece una amplia gama de opciones para diferentes tipos de compradores.

Entre todos, destaca Oasis, galardonado como el proyecto más sostenible de España 2024-2025. Inspirado en los oasis más emblemáticos del mundo, este conjunto residencial combina un diseño mediterráneo con líneas curvas y fluidas que se integran perfectamente con el paisaje natural. Oasis ofrece dos modelos distintos de villas de 2 y 3 habitaciones, ideales para quienes valoran el equilibrio entre diseño, sostenibilidad y funcionalidad.

Cada villa cuenta con interiores de alta gama, piscina privada, jardines espaciosos y garaje individual, proporcionando un estilo de vida exclusivo donde el lujo y la privacidad

Un complejo residencial exclusivo y accesible, con proyección internacional La ubicación de Altaona es otro de sus grandes atractivos. A solo 15 minutos del centro de Murcia y 20 minutos de sus hermosas playas, Altaona ofrece lo mejor de ambos mundos: privacidad y accesibilidad a todos los servicios urbanos. Su cercanía a la autovía le permite estar a minutos de importantes instituciones educativas, el renombrado Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca así como innumerables opciones de ocio y cultura.

Altaona se presenta así como la opción ideal tanto para quienes buscan una primera o segunda vivienda, como para aquellos visionarios que buscan una inversión con altos rendimientos. Su creciente prestigio entre compradores nacionales e internacionales lo ha consolidado como uno de los destinos más codiciados. Ahora, con su innovador modelo de copropiedad, Altaona abre las puertas del lujo a un público más amplio, ofreciendo la oportunidad de vivir o invertir en un entorno único sin comprometer la estabilidad financiera.