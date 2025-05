Las nuevas tablas surf de Fly para 2025 llegan en exclusiva a través de preventa

La evolución en el mundo del surf exige productos diseñados para acompañar cada fase del aprendizaje y la progresión. En ese marco, Fly lanza en exclusiva su preventa de la colección 2025 de tablas de surf, desarrolladas para ofrecer estabilidad, maniobrabilidad y confianza tanto a surfistas principiantes como intermedios.

Esta propuesta, concebida como una herramienta para iniciarse y crecer sobre las olas, refleja el compromiso de la marca con quienes entienden este deporte como una forma de transformación personal. La colección está diseñada para progresar desde el primer día, combinando técnica, funcionalidad y estilo.

Modelos pensados para progresar desde el primer día La nueva colección incluye modelos con shapes optimizados, volumen extra y acabados resistentes, pensados para facilitar la remada, mejorar el takeoff y asegurar una mayor estabilidad en las primeras maniobras. Entre ellos destaca la Sea Calling 6.0 Blue Wave, ideal para quienes buscan una tabla accesible para olas pequeñas, con fácil remada y buena respuesta en giros. Su volumen de 42 litros y su construcción duradera permiten una progresión técnica estable y cómoda.

Otro modelo destacado es la Sea Calling 7.2 Blue Wave, que proporciona un equilibrio perfecto entre estabilidad y capacidad de giro, pensada para quienes quieren avanzar sin renunciar a la diversión. También disponible en 6.6 y 7.6, estas versiones ofrecen diferentes tamaños con similares prestaciones para adaptarse a cada perfil de usuario.

Por su parte, la Do It Your Wave 5.10 combina velocidad, agilidad y control en un formato compacto. Con 37 litros de volumen y sistema de quillas Future, está diseñada para surfistas intermedios que buscan cerrar giros con más fuerza y fluidez.

La Do It Your Wave 6.4, con 45,19 litros, es ideal para quienes ya dominan el takeoff y quieren perfeccionar el duck-dive o afinar la lectura de la ola. Ambos modelos incluyen plan premium de la app Todosurf y una guía de mejora digital, integrando recursos técnicos y educativos en cada compra.

Ventajas de una preventa enfocada en la experiencia del usuario La preventa ya está activa con descuentos exclusivos, posibilidad de pago en tres cuotas sin intereses y envíos gratuitos a España y Portugal, incluidas las Islas Canarias. Todos los modelos estarán disponibles a partir del 20 de mayo, permitiendo recibir las tablas de surf a tiempo para el inicio de la temporada.

Además, Fly ofrece asesoramiento personalizado y cambios gratuitos, reforzando su compromiso con una experiencia de compra segura, útil y pensada para acompañar cada etapa de aprendizaje.