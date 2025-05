Rioma participa en The Casual Contract Room con sus propuestas para contract

El canal contract se afianza como uno de los grandes motores del diseño contemporáneo donde la personalización, la sostenibilidad y la excelencia técnica se han convertido en requisitos imprescindibles. La creciente demanda de soluciones textiles adaptadas a proyectos integrales de decoración ha impulsado la aparición de nuevos formatos de encuentro entre marcas, diseñadores, interioristas y prescriptores.

En este contexto, Rioma da un paso más en su compromiso con el sector participando, por primera vez, en The Casual Contract Room, un encuentro exclusivo organizado por ATEVAL – Home Textiles from Spain, con la colaboración de ANIEME y FEDAI.

La cita tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Hotel Ritz de Madrid, y reunirá a firmas nacionales especializadas en mobiliario, iluminación y textiles del hogar con profesionales del interiorismo, la arquitectura y la prescripción. Un formato boutique orientado al proyecto, pensado para fomentar sinergias reales y duraderas entre todos los profesionales del sector contract.

Soluciones textiles con diseño, carácter y altas prestaciones En esta cita, Rioma mostrará una selección de colecciones diseñadas específicamente para espacios contract, en las que se combina diseño, resistencia técnica y valor estético. Cada propuesta ha sido desarrollada desde una perspectiva creativa y funcional, con un fuerte componente de personalización para adaptarse a las particularidades de hoteles, restaurantes, oficinas o espacios corporativos.

Gracias al control integral del proceso productivo —desde el diseño hasta la fabricación— Rioma garantiza la calidad, coherencia y trazabilidad de todos sus tejidos, ofreciendo soluciones textiles con identidad propia, alineadas con los nuevos estándares del mercado.

La participación en The Casual Contract Room permitirá a la firma presentar directamente a interioristas, arquitectos y responsables de cualificado, estableciendo un canal de diálogo directo y cualificado con los profesionales que lideran los proyectos de decoración más exigentes.

Una oportunidad para conectar, colaborar y avanzar The Casual Contract Room nace con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro directo entre marcas y prescriptores apostando por una experiencia cercana y orientada al proyecto. En este escenario, Rioma busca seguir construyendo relaciones estratégicas basadas en la confianza, la innovación compartida y la especialización intercambiando conocimientos, estableciendo colaboraciones y explorando nuevas oportunidades de negocio.

La participación de Rioma en este nuevo formato representa un paso más en su compromiso con la evolución del sector del hábitat, y con el fortalecimiento de relaciones profesionales basadas en la innovación, la confianza y la especialización.