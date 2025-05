Repara tu Deuda Abogados cancela 141.873 € en Sabadell (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Las dos mujeres exoneradas no pudieron asumir las deudas: una por sufrir un divorcio difícil y la otra por negocios fallidos Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado dos nuevas cancelaciones de deuda en Sabadell (Cataluña). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, dos mujeres han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y empiezan desde cero.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, los casos son los siguientes:

1) La deudora adquirió una vivienda sobre la que recaía una garantía hipotecaria. Años después de haberla adquirido, su marido le solicitó el divorcio. Además, no se hizo cargo de la hipoteca ni de la manutención del hijo menor que tenían en común. Cuando la deudora se quedó sin empleo, perdió la vivienda y quedó con un remanente que no ha podido asumir. La cantidad total cancelada es de 101.374 euros.

2) Otra mujer ha sido exonerada de una deuda de 40.499 euros. Había solicitado microcréditos para tramitar todos los documentos necesarios para la apertura de un negocio. Una vez abierto el centro de estética, le empezaron a surgir una serie de imprevistos. Más tarde, se enfocó en un pequeño centro, que acabó por endeudarla aún más. Intentó asumir los pagos a los principales proveedores, pero estos no pararon de incrementarse.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de personas físicas. Está dirigido a quienes han hecho todo lo posible por despedirse de los importes pendientes de pago, pero no lo han conseguido. Se trata así de ofrecer una salida legal y airosa para ellos, no condenándolos al ostracismo ni a una posible economía sumergida”.

Al principio había un cierto desconocimiento acerca de la existencia de esta legislación. Sin embargo, conforme se han ido sucediendo los casos y difundiéndose por los diferentes medios se ha comprobado que es un mecanismo que ha calado en la ciudadanía.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año de la entrada en vigor de esta legislación. Desde entonces hasta la actualidad, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación ayuda tanto a particulares como a autónomos para que puedan quedar liberados de todas sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento. Desde septiembre de 2022, este procedimiento se ha agilizado, lo cual ha reducido aún más los tiempos para la cancelación de las deudas.

Repara tu Deuda abogados combina su labor jurídica con una tecnología avanzada. Es por esta razón que cuenta con una app para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Ésta permite la reducción de los costes del procedimiento, realizar consultas directas a los profesionales del despacho y compartir experiencias con otros clientes sobre el grado de satisfacción del proceso.