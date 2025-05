Qué necesita una pyme para competir online

Según el INE el 95,8% los españoles usa Internet a diario. Sin embargo, miles de pequeñas empresas siguen sin estar donde empieza todo: en Google. A pesar de que el 78,5% las empresas con conexión tiene página web (INE, 2023), muchas pymes no logran hacerse visibles ni convertir su web en un canal real de captación. Y en un mundo que se busca con el móvil en la mano, eso es como no existir.

Aun así, muchas pequeñas empresas no saben por dónde empezar. ¿Merece la pena invertir en una web? ¿Cómo se consigue aparecer en Google? ¿Realmente funciona?

Para responder a estas preguntas y explicar cómo puede cualquier negocio local dar el salto digital de forma efectiva, hablamos con Juan Francisco Martínez, responsable de desarrollo de negocios digitales en Atalantic, una agencia especializada en el diseño web, posicionamiento SEO y estrategias que ayudan a pequeñas empresas a crecer en internet sin perder su esencia.

El reto de las Pymes a día de hoy La mayoría de las pymes han crecido gracias a las relaciones personales, los clientes fieles y el boca a boca. Esa base sigue siendo valiosa, pero hoy ya no basta. Las decisiones se toman en el buscador… y cada vez más, también en herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Gemini. Si tu negocio no aparece ahí, simplemente no entra en la conversación. Estar online ya no es opcional: es el primer filtro para ser elegido.

En un mercado donde la primera decisión se toma con el móvil en la mano, no aparecer en internet es quedarse fuera. Y no se trata solo de tener redes sociales o aparecer en algún directorio. Las pequeñas empresas necesitan una presencia digital propia, bien cuidada, que les permita competir de tú a tú con otras marcas, incluso más grandes.

Desde Atalantic lo explican con claridad: estar online no es una ventaja, es una necesidad. “Si no te encuentran en internet, es como si no existieras. Y eso no depende del tamaño de tu empresa, sino de tu estrategia”.

Por eso, el verdadero reto está en dar ese paso sin malgastar recursos en soluciones ineficaces. Contar con orientación profesional desde el inicio puede marcar la diferencia entre estar en internet o destacar de verdad.

¿Por dónde empezar? Una web que funcione Una de las primeras dudas que surgen cuando una pyme se plantea dar el salto digital es: ¿de verdad necesito una web? La respuesta es sí, pero no de cualquier manera. Tener una página en internet no garantiza que te encuentren, que se queden o que te elijan.

“Muchas pymes tienen web, pero no les funciona porque no transmite confianza, no carga bien o no está pensada para el usuario”, explica Juan Francisco. Para evitar esto, recomiendan crear una web clara, bien estructurada y orientada bajo una filosofía mobile first: diseñada desde el principio para ofrecer la mejor experiencia en móviles, que es desde donde llega la mayoría de las visitas hoy en día. Solo así se consigue una página que de verdad funcione: rápida, intuitiva y adaptada a lo que el cliente espera ver desde su pantalla.

Además, una buena web debe tener un propósito definido: que te contacten, que visiten tu tienda o que pidan un presupuesto. Todo en ella debe de estar diseñado para cumplir este objetivo. Cuando esto se consigue, la web se convierte en una herramienta de ventas activa.

¿Qué pasos debe dar una pyme que quiere crecer online? No se trata de estar en todas partes, sino de saber dónde estar y para qué. Por eso, el primer paso que debería dar una pyme no es hacer una web ni abrir perfiles en redes sociales, sino hacerse las preguntas correctas.

Desde Atalantic nos proponen una hoja de ruta clara:

Diagnóstico realista. Antes de invertir, hay que saber desde donde se parte: ¿Qué presencia digital tienes ahora? ¿Tu web transmite confianza? ¿Te encuentra alguien en Google?

Definir un objetivo concreto. No es lo mismo querer atraer clientes de tu barrio, que posicionarte como referencia en tu sector. Un buen objetivo debe ser medible y alcanzable: más formularios enviados, más visitas orgánicas, más ventas online…

Construir una base digital sólida. Tu web debe estar pensada para vender, no solo para estar. Una plantilla bien adaptada puede funcionar, pero si quieres destacar, el diseño a medida marca la diferencia. Sea cual sea el enfoque, lo esencial es que la web conecte con tu cliente y cumpla un objetivo claro.

Generar visibilidad. Este es el punto donde el posicionamiento SEO, contenido y campañas (como Google Ads) entran en juego. Se trata de aparecer delante del cliente que ya está buscando lo que tú ofreces.

Medir y ajustar. Sin datos, no hay estrategia. Saber qué funciona y qué no es lo que marca la diferencia entre gastar y crecer. Herramientas como Google Analytics, Search Console o Looker Studio son imprescindibles para analizar, tomar decisiones y optimizar cada paso.

“Cada pyme tiene un contexto distinto, y por eso trabajamos estrategias personalizadas, no recetas generales”, señala Juan Francisco.

Cómo posicionarse donde te buscan: SEO y Google Ads Una web sin visibilidad es como un escaparate sin calle. Para una pyme, estar en los primeros resultados de búsqueda no es solo una ventaja: puede ser la diferencia entre tener clientes… o no tenerlos. Hoy, cuando alguien busca “cerrajero urgente” o “comida para llevar”, lo hacen en Google. Si tu negocio no aparece ahí, no entra en la decisión.

El posicionamiento SEO permite justo eso: ayudarte a aparecer de forma natural, sin pagar por cada clic. Se trata de optimizar tu web, tus textos, tus contenidos y tu estructura técnica para que Google entienda que haces y te muestre en las búsquedas relevantes. Es un trabajo que da resultados sostenibles y a largo plazo.

Pero ¿y si una pyme necesita visibilidad cuánto antes? Ahí es donde entra Google Ads, el sistema de anuncios de Google. Te permite aparecer en los primeros puestos desde el primer día, con campañas segmentadas y control total del presupuesto. Desde Atalantic lo resumen bien: “SEO construye una base estable, Google Ads te da visibilidad rápida cuando más la necesitas”

Ambas estrategias funcionan mejor juntas. La primera construye reputación mientras que la segunda puede atraer a los primeros clientes.

¿Por qué es necesario contar con expertos? Diseñar una estrategia digital no es solo usar herramientas: es saber cuándo, cómo y por qué usarlas. Muchas pymes invierten en soluciones estándar que no dan resultado porque no están adaptadas a su realidad.

Ahí es donde entra el trabajo de una agencia SEO especializada como Atalantic: ayudar a que cada decisión digital tenga sentido, resultado y continuidad. El proceso comienza por el diseño web, creando una herramienta útil, con una estructura pensada para captar atención, facilitar la navegación y motivar al usuario a comprar.

El valor de una agencia no está solo en ejecutar tareas técnicas, sino en convertir toda la presencia digital en un sistema que trabaje a favor del negocio, y no como un gasto aislado.

Además, Atalantic ofrece seguimiento, análisis de resultados y ajustes continuos. “No creemos en soluciones rápidas ni plantillas genéricas. Cada pyme tiene un mercado distinto, un público distinto y un objetivo concreto. Nuestro trabajo es adaptar la estrategia a todo eso”, explican.

