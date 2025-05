Las Barcelona Spring Series de J70 llegan a su recta final, con HSN como líder

A partir del próximo viernes y hasta el domingo se disputará en aguas de la Ciudad Condal el tercer y definitivo evento de las Barcelona Spring Series de J70, que vienen disputándose desde el mes de marzo. Tras el éxito conseguido en la organización de las Winter Series, con una media de treinta equipos diferentes de más de 14 nacionalidades, esta primavera el Real Club Náutico de Barcelona ha continuado con las regatas de monotipo J70 y como preludio a la gran cita de las regatas de la capital catalana, el Trofeo Conde de Godó, que este año cumplirá su 52ª edición.

En los dos eventos celebrados, en marzo y abril respectivamente, se proclamó campeón el equipo canario HSN Sailing Team, que se mantiene líder provisional en la clasificación general con 20 puntos, por delante de HangTen-Hnos. Berga que le sigue en la segunda plaza con 47 puntos y Tenaz con 96 puntos en el tercer cajón del podio. La tripulación canaria está formada por Javier Padrón como patrón, en la táctica está Luis Martínez Doreste que será sustituido en esta última regata por Gustavo del Castillo, el lanzaroteño Ricardo Terrades es el trimmer de foque y genaker, mientras que la maniobra de proa es responsabilidad de Adolfo López, que será sustituido esta vez por el joven chileno Arturo Oyarzún. Los provisionales subcampeones han confirmado su tripulación habitual con Món Cañellas a la caña, Jorge Martínez Doreste a la táctica, Alberto Guillén al trimming y Manuel Carrión en la proa. Pablo Garriga, patrón y armador del Tenaz, volverá a rodearse de su tripulación titular como son Rayco Tabares en la táctica, Rubén Castells tramando las velas y Luis “Van-Van” Arrarte como proa.

Además de estos tres, no se perderán esta emocionante regata equipos muy potentes como son Noticia de Luis Martín Cabiedes, que navega simultáneamente en las regatas de la flota de Vigo y las de Barcelona. Yupi, del medallista olímpico Joan Cardona, que continúa navegando a muy alto nivel compaginando el J70 con su preparación olímpica en Nacra y en el equipo español de Gail GP. O también Bodegas Can Marlés que vuelve a Barcelona, tras unos días de descanso tras colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa corinthian celebrado el mes pasado en Cascais, compartiendo el podio con HangTen-Hnos. Berga en la segunda plaza y HSN Sailing Team que se coronó como campeón. Hecho insólito hasta la fecha y donde se demuestra el gran potencial de nuestros regatistas y el altísimo nivel al que se navega en nuestro país, que por primera vez en la historia de la clase J70 un mismo país copaba el top 3 de un campeonato internacional.

Meteorología complicada Paradójicamente, la previsión meteorológica no será muy primaveral. Se esperan cielos encapotados con ligeras lloviznas y vientos medios de 10-12 nudos de intensidad de Levante, que podrían amainar en la jornada del domingo hasta los 5-6 nudos. Pere Sarquella, responsable del comité de regatas, tratará por todos los medios completar el programa previsto en las instrucciones de regatas “A priori, nuestra idea es celebrar 3 mangas el viernes y domingo, mientras que el sábado se podrían completar 4 regatas si las condiciones lo permiten”. La entrega de trofeos está prevista a las 17.00 h en la terraza del RCN de Barcelona.

Luis Martínez Doreste, táctico del HSN Sailing Team nos daba sus impresiones al cierre de nuestra edición “Navegar en Barcelona en estas épocas del año es una maravilla, y mucho más en el monotipo J70. Es una clase muy divertida, con equipos de mucho nivel y las regatas son muy apretadas en las que el mínimo fallo se paga caro, y eso es muy emocionante. La evolución de nuestro equipo está siendo muy buena, pero está claro que no nos podemos dormir en los laureles y que tenemos que seguir mejorando y pensando en llegar con la mejor preparación y puesta a punto posible para las dos citas más importantes que nos quedan en esta temporada: el campeonato de España de La Coruña en junio y la Copa de España en Barcelona en el mes de octubre”.

La temporada de la clase J70 en España continuará después de estas Barcelona Spring Series, en Vigo con el 4º evento del Campeonato Atlántico del 13 al 14 de mayo. Después nuevamente en Barcelona, será el Trofeo Conde de Godó del 30 de mayo al 1 de junio, en el que además de barcos ORC y monotipos J70, se volverá a disputar por tercer año consecutivo la Women’s Cup, exclusiva para tripulaciones femeninas que también regatearán a bordo de J70. Y pasado el verano, la temporada concluirá con el Campeonato y la Copa de España, que serán las competiciones puntuables para configurar el ranking nacional.