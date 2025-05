¿Qué pasa después de sobrevivir a un accidente grave? La experiencia con grandes lesionados

Sobrevivir a un accidente grave es el comienzo de una batalla larga, tanto física como emocional. En Calculatuindemnización.es hemos acompañado a víctimas de accidentes de tráfico que lo han perdido (casi) todo: personas que han sufrido traumatismos craneales, lesiones medulares, amputaciones… lesiones que transforman por completo la vida de quien las sufre. Y aunque sabemos que ninguna compensación puede borrar el dolor ni revertir lo vivido, somos expertos en aliviar parte del peso que conlleva esta nueva realidad.

Por eso, más allá de lo legal, el compromiso de Calculatuindemnización.es en este tipo de accidentes es humano: ayudarte a acceder a tratamientos adecuados, facilitarte el camino, y asegurarnos de que no tengas que atravesarlo en soledad. Nadie elige pasar por esto… pero si te toca, mereces un equipo que te cuide como tú lo harías.

Lesiones graves más habituales en accidentes de tráfico graves En todos los casos que tratamos, las lesiones graves más frecuentes son aquellas que involucran fracturas múltiples, lesiones de columna y contusiones cerebrales. Estas lesiones pueden tener un impacto devastador, no solo en la salud física, sino también en la vida emocional y social de la persona afectada.

Las secuelas derivadas de este tipo de traumatismos –como la pérdida de movilidad, alteraciones cognitivas o dolor crónico- suelen requerir tratamientos médicos y rehabilitación de carácter paliativo continuada.

Los factores que influyan en este tipo de indemnización Existen varios factores clave que influyen directamente en la cantidad de la indemnización que una víctima puede recibir tras un accidente de tráfico grave:

El tipo de lesión: Las lesiones más graves, como las fracturas múltiples o los daños cerebrales, tienen un valor indemnizatorio más alto debido a la gravedad de las secuelas.

El tiempo de curación: El tiempo necesario para la recuperación también afectan a la indemnización. Las lesiones requieren rehabilitación prolongada o tratamientos médicos continuos que pueden generar una compensación mayor.

Actualización del baremo legal: La actualización del baremo de este año 2025, contempla mejoras importantes en las compensaciones para los grandes lesionados.

El impacto psicológico: un factor decisivo en la indemnización Es común que las víctimas de accidentes graves y sus familiares sufran un desgaste emocional y psicológico. Este impacto, que no siempre se tienen en cuenta durante la reclamación, es uno de los factores que más afecta a las víctimas y sus familias. El estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son solo algunas de las secuelas psicológicas que pueden aparecer tras un accidente de tráfico.

A menudo, lamentablemente, se minimiza o directamente se deja de lado el impacto emocional que conlleva un accidente de este tipo. El foco suele estar puesto únicamente en el daño físico, o en los daños materiales. Y aunque es cierto que en materia de regulación y en la forma de abordar los cuadros psicológicos, aún queda mucho camino por recorrer, eso no debería ser una excusa.

Sin embargo, la ley hay algo que deja claro: el daño psicológico también cuenta, y debe ser reparado. En Calculatuindemnización.es luchamos para que se reconozca ese sufrimiento emocional, porque sabemos que las heridas invisibles también duelen, y merecen justicia. — Carla Tonín, responsable de equipo de Calculatuindemnización.es

La importancia de un abogado especializado tras un accidente de tráfico grave Tras un accidente grave es fundamental contar con un abogado especializado que se encargue de defender los derechos. Conocer los derechos legales en caso de lesiones graves puede marcar la diferencia en la obtención de una compensación justa.

Un abogado especializado no solo defenderá los derechos de la víctima, sino que también se encargará de guiarlo en todo el proceso: desde la valoración médica y psicológica, hasta la obtención de los tratamientos más adecuados para su situación concreta.

Desde Calculatuindemnización hemos acompañado a decenas de grandes lesionados a lo largo de su proceso de adaptación y recuperación, proporcionando un apoyo integral tanto en el ámbito legal como en el acceso a profesionales médicos.

Si se quiere saber más sobre los derechos tras un accidente o cómo funciona el proceso de reclamación de indemnizaciones con este tipo de gravedad, puedes visitar el blog. Encontrarás información clara, útil y actualizada sobre todos los pasos que debes seguir.