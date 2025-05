Bueno Salinero Abogados informa sobre herencias sin testamento y herederos legitimarios

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, se genera una situación legal que puede causar incertidumbre entre sus familiares. En España, el Código Civil contempla mecanismos específicos para resolver estos casos, protegiendo especialmente a los herederos legitimarios. Ante el aumento de consultas relacionadas con este tema, el despacho Bueno Salinero Abogados, con sede en Salamanca, ofrece claridad sobre los derechos que amparan a estos familiares directos.

La ley protege a los herederos legitimarios en ausencia de testamento Los herederos legitimarios son aquellos que, por ley, tienen derecho a una parte determinada de la herencia. Este grupo incluye, principalmente, a los hijos y descendientes, o en su defecto, a los padres y ascendientes. En ausencia de testamento, el reparto de bienes no queda al arbitrio de los familiares, sino que se rige por un orden sucesorio legalmente establecido.

Desde Bueno Salinero Abogados explican que el proceso sucesorio sin testamento, conocido como sucesión intestada, requiere trámites específicos como la declaración de herederos abintestato, la partición de bienes y la inscripción de estos en los registros correspondientes. Cualquier omisión en estos pasos puede generar conflictos o retrasos importantes.

Acompañamiento legal desde el inicio para evitar disputas El despacho recalca que los herederos legitimarios tienen derecho a reclamar su parte de la herencia incluso cuando no existan instrucciones escritas del fallecido. Este derecho es inalienable salvo contadas excepciones previstas por la ley. Asimismo, subrayan la importancia de actuar con asesoramiento jurídico desde el inicio, para evitar disputas o interpretaciones erróneas que puedan afectar la distribución del patrimonio.

Bueno Salinero Abogados cuenta con un equipo especializado en derecho sucesorio que acompaña a las familias en cada etapa del proceso. Su experiencia incluye no solo la tramitación de herencias sin testamento, sino también la mediación en conflictos hereditarios y la gestión de patrimonios con múltiples herederos.

En un momento delicado como el fallecimiento de un ser querido, contar con un equipo legal que actúe con profesionalidad y rigor puede marcar la diferencia entre un proceso claro y uno lleno de complicaciones. Con un enfoque práctico y humano, Bueno Salinero Abogados continúa ofreciendo respuestas concretas a los desafíos legales más complejos.