Marta Castillo Escario debuta con una saga de fantasía épica que aúna aventura, emoción, intriga y crítica social; ´El Imperio de Diamante y Obsidiana. El Guardián´.

Editorial Círculo Rojo presenta la primera entrega de una tetralogía que promete marcar un antes y un después en la literatura fantástica juvenil en español

CÍRCULO ROJO.- Marta Castillo Escario irrumpe en el panorama literario con una obra que lleva gestándose más de dos décadas: “El Imperio de Diamante y Obsidiana. El Guardián”, publicada por Editorial Círculo Rojo. Una historia tejida con mimo desde su infancia que inaugura una ambiciosa saga compuesta por cuatro volúmenes principales y tres historias anexas, concebida para lectores ávidos de mundos mágicos, tramas complejas y personajes con una profunda evolución emocional.

Inspirada desde niña por la escritura, Castillo comenzó a construir este universo cuando apenas tenía ocho años, creando personajes como Izan, el protagonista de esta aventura, que ha madurado junto a ella hasta convertirse en el corazón de una historia llena de contrastes, belleza, misterios y emoción.

Una saga para todos los públicos que conjuga suspense, fantasía y reflexión

El Guardián es mucho más que una novela de fantasía. Con un estilo narrativo ágil y evocador, Marta Castillo entreteje una trama coral en la que conviven comedia, romance, misterio, reivindicación social y hasta elementos de terror. Su capacidad para construir personajes complejos, con luces y sombras, así como paisajes inmersivos, convierte a esta obra en una experiencia multisensorial para el lector.

Dirigida tanto a jóvenes como a adultos, la novela aborda temas universales como la amistad, el amor, la traición, la identidad, el conflicto entre el bien y el mal y el paso a la madurez. Todo ello dentro de un universo fantástico en el que la magia sirve como metáfora de los dilemas del presente.

“Es una historia con la que cualquiera puede viajar sin moverse del sillón. Cada capítulo contiene claves ocultas, pequeños detalles que lo cambian todo”, destaca la autora.

Un universo literario que nace del amor por la naturaleza, la historia y los misterios del alma

El mundo de Ainshule —escenario central de la saga— está repleto de criaturas, sociedades secretas y batallas ancestrales que surgen en torno a un imperio caído. Pero también de personajes que, como Izan, deben lidiar con sus propias inseguridades y descubrir quiénes son realmente.

“Escribí esta historia para compartir todo aquello que veía de forma mágica en la realidad: mis viajes, mis miedos, mis sueños. Esta saga es, también, una forma de refugiarse del mundo”, confiesa Castillo, quien cita a Carlos Ruiz Zafón como una de sus grandes influencias literarias.

SINOPSIS

Un oído portentoso, una visión de halcón, un olfato de sabueso, una velocidad de vértigo, una agilidad felina y la fuerza de un coloso. Todo ello le ha valido a Izan Ghaardist su pase al Grandajr Thurnir, las justas anuales donde se reúnen los mejores caballeros de toda Ainshule. Sin embargo, su indudable talento también le ha servido para atraer la curiosidad de las altas esferas de los tres reinos. Aunque muchos pagarían por verse en su situación y ostentar unos poderes casi divinos, Izan está convencido de que lo suyo no es sino una maldición. A sus dieciséis años, habría dado cualquier cosa por ser como los demás; no obstante, la vida parece tener otros planes para él.

Ahora, con su inminente participación en el Grandajr Thurnir, su inquietud no hace sino aumentar. ¿Qué opinaría el resto de Ainshule cuando viera de lo que era capaz? ¿Qué opinarían las cortes y la Iglesia de todo lo que podía hacer? Pese al mar de dudas que lo atormenta, lo que nunca habría imaginado Izan es que la sombra de algo mucho más grande y poderoso que todo aquello se cierne sobre él y los suyos.

De la mano de su director y sus mejores amigos, Izan se embarcará, sin saberlo, en la mayor aventura de su vida: un viaje cargado de interrogantes y peligros que lo empujarán al ojo del huracán, sumergiéndolo en una trama de intrigas ancestral, llena de oscuros secretos, que lo llevará a recorrer toda Ainshule en busca de respuestas sobre los orígenes de la magia, de Ainshule y de sí mismo.

El Guardián es la primera parte de la saga El Imperio de Diamante y Obsidiana, una serie de novelas de fantasía enmarcada en la época medieval, en un mundo ficticio repleto de paisajes, personajes y seres extraordinarios, con toques de humor, suspense, romance y aire reivindicativo que nos empuja a amar y cuidar de nuestros seres queridos, de la naturaleza y de todo lo que en ella habita, en un canto a la amistad, al amor y a la tolerancia que no dejará indiferente a nadie.

AUTORA

Nacida el 11 de diciembre de 1997 en Sant Boi de Llobregat, criada en el barrio barcelonés del Carmelo, donde creció, inició su camino en la literatura de muy niña, sin ser plenamente consciente de ello, creando con tan solo ocho años a los personajes que darían vida a la trama de El Imperio de Diamante y Obsidiana para un concurso de literatura del colegio.

Alentada por sus maestros de historia y de lengua y literatura, continuó trabajando desde entonces en dicha saga, así como en novelas independientes, hasta la actualidad. Inspirada por grandes autores como Carlos Ruiz Zafón, Philip Pullman, Christopher Paolini, J. K. Rowling, Stephen King… sus obras se impregnan con esa magia y ese suspense que tanto nos cautiva.

Veterinaria de profesión, ajedrecista, viajera incansable y amante de la naturaleza y el deporte, en sus libros encontramos gran cantidad de guiños a sus viajes y aficiones, así como un sinfín de misterios y rompecabezas que resolver de la mano de sus protagonistas.