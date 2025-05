Repara tu Deuda Abogados cancela 615.548 € en Asturias con la Ley de Segunda Oportunidad

8 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Asturias Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 615.548 euros de deuda en Asturias. Un total de 8 nuevos casos han sido gestionados por el despacho en Asturias con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una vecina de Oviedo ha cancelado 126.098 euros. La deudora tuvo que dejar de afrontar los pagos de la financiación solicitada debido a problemas médicos que le obligaron a ser intervenida. Permaneció de baja laboral durante largos periodos de tiempo. Finalmente, no pudo seguir trabajando. Perdió el empleo y no pudo asumir las deudas.

2) Otra mujer, en este caso de Gijón, ha visto cancelado un importe de 161.139 euros. Tras caer en un estado de sobreendeudamiento, se vio obligada a acogerse al mecanismo de cancelación previsto para particulares y autónomos.

3) 31.490 euros es la cantidad exonerada a un hombre. Su insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un piso. Inicialmente, con sus ingresos como peón en la construcción, podía ir cubriendo las cuotas del préstamo sin demasiada dificultad. Sin embargo, la crisis inmobiliaria hizo que aumentara su cuota hipotecaria. Durante la pandemia estuvo de baja durante varios meses, reduciéndose sus ingresos considerablemente. Esta situación se juntó con su divorcio, que provocó que los gastos aumentaran.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece ayuda tanto a particulares como a autónomos para que puedan verse liberados de sus deudas. Para que ello sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es suficiente con que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Desde sus inicios en septiembre de 2015, mismo año de aprobación de esta legislación, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Además, estas personas responden a casuísticas y perfiles muy variados: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de terceros, particulares víctimas de algún tipo de engaño, avalistas, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

Quienes quedan amparados por la Ley de Segunda Oportunidad comprueban los beneficios estar exonerados de sus deudas. Sin ir más lejos, salen de los listados de morosidad (como ASNEF) que tanto les perjudica. Además, no sufren más embargos de sus nóminas y dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras. Por último, si así lo quisieran, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.