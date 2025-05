Repara tu Deuda Abogados cancela 2.012.637 € en Murcia con la Ley de Segunda Oportunidad

21 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Murcia

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.012.637 euros de deuda en Murcia. Un total de 21 nuevos casos han sido gestionados por el despacho con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de Alhama de Murcia ha quedado liberado de un importe de 205.498 euros. Montó varios negocios de venta al por menor de calzado y ropa junto con su esposa. Los negocios no funcionaron, las ventas disminuyeron y los ingresos. Los deudores ya no pudieron seguir pagando los préstamos y créditos solicitados. Intentaron llegar a acuerdos con las entidades, pero éstas se negaron.

2) Un matrimonio de Alcantarilla ha cancelado 73.700 euros. Su insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de un vehículo de segunda mano. Posteriormente, el deudor perdió su puesto de trabajo y solicitaron otro crédito para cubrir los gastos familiares, sobre todo los destinados al pago del alquiler. Se añade a esta situación el nacimiento de un hijo, con lo que volvieron a solicitar nuevos créditos que no han podido devolver.

3) Una mujer de Murcia dice adiós a sus deudas, que ascienden a 106.652 euros. Decidió tener su propio negocio, Para ello, solicitó varios préstamos, tanto para el pago del traspaso del negocio como para la inversión en maquinaria y equipamiento. Tiempo después comenzó a tener problemas de pago, principalmente el del alquiler del local, no consiguió ningún acuerdo y cerró.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de quedar sin deudas. Para que esto sea posible, el concursado tiene que cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es fundamental que el concursado actúe siempre de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años. Hasta la fecha, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho, junto a este mecanismo legal, también está especializado en la defensa de los derechos de los clientes. Por este motivo, les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.