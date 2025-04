Pack de primavera de Direct Nutrition, refuerzo inmunitario con Inmunodina, Pulmidina y Plus 100.000

La primavera es una de las estaciones con mayor impacto sobre el bienestar inmunológico, especialmente en personas sensibles a los cambios ambientales y a la proliferación de alérgenos. En relación con esto, las molestias más frecuentes durante esta etapa incluyen congestión nasal, lagrimeo, fatiga y una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias.

En este contexto, Direct Nutrition ha desarrollado un pack compuesto por tres suplementos: Inmunodina, Pulmidina y Plus 100.000. Esta combinación, formulada con ingredientes activos de origen natural y pensada para el apoyo integral del organismo, busca ofrecer una solución específica frente a los desafíos típicos de esta estación, poniendo el foco en el sistema inmunitario, la capacidad respiratoria y la salud celular.

Inmunodina, Pulmidina y Plus 100.000: tres fórmulas complementarias Inmunodina es un complemento alimenticio desarrollado a base de calostro bovino, lactoferrina y vitamina D3. Esta fórmula ha sido diseñada para contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario y favorecer la respuesta defensiva del organismo. El calostro, por su riqueza en inmunoglobulinas, ofrece un refuerzo natural en momentos de exigencia inmunológica, mientras que la lactoferrina actúa como agente modulador de la inmunidad innata.

A su vez, Pulmidina combina ingredientes como el extracto seco de Pelargonium sidoides, propóleo, liquen de Islandia, drosera y llantén. Esta sinergia de extractos vegetales se ha formulado para apoyar el confort de las vías respiratorias, ayudando a suavizar la garganta y a facilitar la respiración. Su composición lo convierte en un aliado idóneo ante la irritación provocada por la exposición ambiental de la primavera.

Por otro lado, Plus 100.000 aporta una dosis elevada de vitamina D3 en forma de colecalciferol, con 100.000 UI por ampolla, y ha sido diseñado para una suplementación puntual y eficaz. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, al mantenimiento de los huesos y a la absorción del calcio, siendo especialmente útil en épocas de mayor desgaste físico o exposición a agentes externos.

Pack específico para reforzar defensas en primavera El nuevo pack de Direct Nutrition se basa en una propuesta funcional y específica para los meses primaverales, donde las alergias, la congestión y el debilitamiento inmunológico son más comunes. En particular, la combinación de Inmunodina, Pulmidina y Plus 100.000 permite abordar de forma conjunta tres frentes clave: el refuerzo de las defensas, el bienestar respiratorio y el equilibrio inmunológico desde una perspectiva preventiva y complementaria.

Esta propuesta se integra en el compromiso de la marca por ofrecer soluciones naturales y de alta eficacia, apoyadas en la formulación precisa y en la combinación de ingredientes con respaldo científico. Se trata de una estrategia que responde a la necesidad creciente de un público que busca alternativas naturales para fortalecer su organismo durante las etapas más exigentes del año.

Con el lanzamiento de este pack, Direct Nutrition refuerza su apuesta por productos que abordan los síntomas propios de la primavera, como las alergias, la congestión y la bajada de defensas, con una propuesta basada en el cuidado del sistema inmunitario.