Implantes mamarios inyectables; la tecnología más avanzada

La medicina estética ha evolucionado de manera sorprendente en los últimos años y ya es posible ofrecer intervenciones menos invasivas con los mejores resultados. Sin duda, la tecnología más avanzada y revolucionaria ahora mismo en este ámbito son los implantes mamarios inyectables, que a día de hoy ha cambiando por completo las cirugías de aumento de pecho tal y como las conocíamos. Esta tecnología llega a Madrid de la mano de la Clínica Pilar de Frutos, un referente en cirugía plástica y estética que ahora ofrece este nuevo procedimiento que lo va a cambiar todo:

¿Qué son los implantes mamarios inyectables? Los implantes mamarios inyectables son la tecnología más avanzada que existe ahora mismo en lo que se refiere a intervenciones de aumento de pecho. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo a través de la técnica Mia Femtech, que ofrece resultados en tan solo 15 minutos y sin cicatrices visibles.

La naturalidad de los resultados, la mínima duración del procedimiento y la rapidez con la que las pacientes se recuperan, están haciendo de los implantes mamarios inyectables una técnica enormemente popular a lo largo de todo el mundo. Además, es perfecto para todas aquellas personas que siempre han deseado un cambio estético con vuelta a la rutina casi inmediato, ya que, en este procedimiento, se emplea anestesia local y no es necesario hospitalizar a las pacientes.

¿Cómo es la intervención de implantes mamarios inyectables? El tratamiento con Mia Femtech utiliza implantes de silicona que se inyectan con una pequeña incisión en la axila, por lo que no deja cicatrices visibles en la zona del pecho. En tan sólo 15 minutos de intervención logra resultados naturales y permite hacer vida normal de forma casi inmediata. Lo mejor de esta técnica es que no necesita de anestesia general, por lo que no hay necesidad de hospitalizar a las pacientes, que en cuestión de 90 minutos pueden regresar a su casa con una o dos tallas de copa más. Gracias a esta recuperación inmediata, se pueden reanudar las tareas de la vida cotidiana en 48 horas y, al no manipular directamente la glándula mamaria, el riesgo de complicaciones se reduce al mínimo siendo una intervención totalmente segura.

En resumen ¿Qué ventajas tiene optar por Mia Femtech? Los implantes mamarios inyectables ofrecen:

Cicatrices mínimas y ocultas: la incisión axilar es discreta y apenas visible.

Recuperación inmediata: la mayoría de las pacientes pueden retomar su vida cotidiana de inmediato, el ejercicio físico queda limitado tan solo durante las dos primeras semanas.

Sin anestesia general: el procedimiento se realiza con anestesia local y sedación, lo que reduce riesgos y facilita la recuperación.

Resultados naturales: el implante se adapta a la anatomía de cada paciente, logrando un aspecto armonioso y natural en cada tipo de pecho.

¿Quién puede beneficiarse de los implantes mamarios inyectables? Los implantes mamarios inyectables son ideales para mujeres que buscan un aumento de pecho discreto, sin cicatrices visibles y con una recuperación rápida. Es especialmente recomendable para quienes no quieren pasar por un proceso de hospitalización más largo. No obstante, hay que señalar que esta intervención está limitada a implantes discretos, por lo que si buscas un resultado muy grande no es la mejor opción. Es el procedimiento perfecto para las pacientes que quieren recuperar el volumen natural de su pecho después de haber pasado, por ejemplo, por un embarazo o una pérdida grande de peso. También es ideal para todas aquellas mujeres que desean un cambio en su figura pero con resultados naturales y proporcionados a su imagen.

Implantes mamarios inyectables en la Clínica Pilar de Frutos: el pecho que siempre has deseado En la Clínica Pilar de Frutos cuentan siempre con las tecnologías más avanzadas en el mundo de la cirugía estética. Ahora, ponen a disposición de sus pacientes este procedimiento con Mia Femtech para seguir apostando por la innovación y la excelencia en los resultados. Si siempre has soñado con realizarte un aumento de pecho, pero temías que los resultados no fuesen tan naturales como tú esperabas o no querías pasar por una anestesia general, ahora ya no tienes que preocuparte por eso. En la Clínica Pilar de Frutos cuentan con un equipo de expertos especializados en el tratamiento más innovador posible en lo que se refiere a la armonización mamaria.

Un referente en cirugía mamaria La Clínica Pilar de Frutos ya era un referente a nivel nacional en procedimientos de cirugía mamaria tradicional, siempre con la innovación, la seguridad y la excelencia como base de cada tratamiento para que la paciente pueda olvidarse de todo lo demás y empezar a disfrutar de la apariencia que siempre ha deseado. Ahora además se puede disfrutar de los implantes mamarios inyectables con la confianza y la seguridad que solo un equipo con tan larga experiencia puede garantizar. Todos los procedimientos se realizan siempre siguiendo las más estrictas medidas de seguridad y con la tecnología más avanzada con el objetivo de acompañar a las pacientes a lograr los resultados naturales con los que siempre han soñado.

Se puede contactar con la Clínica para valorar cada caso de forma personalizada, gratuita y así poder contar con asesoramiento individualizado antes de tomar la decisión de cambiar la apariencia física.