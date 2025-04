Vatel España celebra el futuro de la hotelería con la graduación de un centenar de nuevos profesionales

Vatel España, institución de referencia en formación en dirección hotelera y turismo, ha celebrado el 11 de abril la graduación de aproximadamente un centenar de estudiantes de sus programas de Bachelor Degree y MBA en International Hotel Management. Esta graduación ha marcado el inicio de una prometedora carrera para los alumnos, quienes han adquirido una sólida formación académica y experiencia práctica en la gestión hotelera global. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro del Instituto Francés de Madrid, y ha contado con la participación de: Sr. D. Philippe Gandet, Presidente de Vatel España, Dª Clara Manzano-Monís, Directora General de Vatel España, D. Friedrich von Schönburg, Director General del hotel Rosewood Villa Magna Madrid y padrino de esta promoción y la destacada asistencia de S.E. Dª Kareen Rispal, Embajadora de Francia en España.

El programa de Bachelor Degree en International Hotel Management proporciona a los estudiantes una visión integral de la gestión hotelera y turística, combinando teoría con prácticas en establecimientos de renombre. Por su parte, el MBA en International Hotel Management está diseñado para formar a futuros líderes del sector, con un enfoque en la gestión estratégica y operativa a nivel internacional.

Durante los años de estudios, las prácticas han jugado un papel fundamental en la metodología de enseñanza de Vatel España, permitiendo a los alumnos aplicar sus conocimientos en entornos reales y de alto nivel. Desde el primer año, los estudiantes han adquirido experiencia en hoteles de prestigio en España, como el Mandarin Oriental Barcelona, el JW Marriott Madrid o el Four Seasons Hotel Madrid, entre otros. En segundo y tercer año, las prácticas se han extendido a destinos internacionales, en hoteles de cuatro y cinco estrellas en países como Francia, Italia, Emiratos Árabes, Japón y Maldivas. Esta combinación de teoría y práctica han garantizado el desarrollo de habilidades clave en diversas áreas de la hotelería, incluyendo recepción, marketing, revenue management y dirección operativa. Además de perfeccionar idiomas y adaptarse a diferentes culturas, esta inmersión en la industria hotelera global les ha ofrecido una ventaja competitiva al momento de incorporarse al mercado laboral.

Uno de los aspectos más destacados de esta promoción es la diversidad e internacionalidad de los alumnos, quienes provienen de distintos países y culturas, enriqueciendo así el aprendizaje con una perspectiva global. Esta multiculturalidad no solo fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que también prepara a los graduados para desenvolverse en un entorno profesional dinámico y globalizado.

¨Quiero agradecer sinceramente a nuestros graduados por haber elegido Vatel como su camino formativo y como palanca para construir su futuro. En Vatel apostamos por los mejores profesionales para enseñar la gestión hotelera desde una perspectiva real y completa: no hay mejor forma de aprender que a través de la práctica. Además, ofrecemos una formación internacional, con aprendizaje de idiomas e inmersión en distintas culturas, porque creemos que la verdadera hospitalidad no entiende de fronteras¨ destacó Clara Manzano-Monís, Directora General de Vatel España.

Con una formación integral, el futuro de nuestros graduados está lleno de posibilidades y éxito profesional. Podrán desempeñarse como Asistente de Directores generales, gerentes de operaciones o emprendedores. También están preparados para trabajar en áreas de alojamiento, alimentos y bebidas como Asistente de Directores de hotel, Director de alojamiento, o Responsable guest experience. En el ámbito comercial, podrán ocupar puestos de Directores de marketing, Directores de ventas o Responsables de comunicación. Además, destacan roles en departamentos de Recursos Humanos, Organización de eventos, Coordinador de Eventos, Wedding Planner, así como posiciones especializadas en finanzas, recursos humanos y enoturismo: Director Financiero, Revenue Manager, etc.

“La graduación de esta promoción es un reflejo del compromiso de Vatel con la excelencia académica y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Nos enorgullece formar a los líderes del futuro en la industria hotelera, dotándolos de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del sector con éxito”, afirmó Philippe Gandet, Presidente de Vatel España.

Carreras de pregrado y posgrado disponibles en Vatel Vatel es una red internacional de escuelas que ofrecen programas educativos de alta calidad. Su objetivo es preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y las demandas del sector hotelero.

Ponen a disposición una variedad de formaciones. Una de las más destacadas es el programa Bachelor's Degree in International Hotel Management. Está dirigido a los bachilleres que desean convertirse en profesionales en Dirección Operativa de cualquier departamento hotelero. Durante tres años de estudio, los participantes adquieren conocimientos teóricos. Pero también tienen la oportunidad de poner en práctica sus habilidades en hoteles de 3 a 5 estrellas en España y el extranjero. Esta combinación de teoría y práctica ofrece a los estudiantes una experiencia real en el campo y les ayuda a desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación eficaz y liderazgo.

Además, Vatel también ofrece programas de posgrado. Ejemplo de esto es el MBA en International Hotel & Tourism Management. Este programa está diseñado para aquellos que desean desarrollar competencias, habilidades y conocimientos necesarios para operar de manera exitosa en el entorno global de la hotelería y el turismo. La duración de este es de un año, dividido en seis meses de teoría y seis meses de práctica.

Calidad educativa reconocida internacionalmente Vatel cuenta con más de 50 escuelas alrededor del mundo, llegando a continentes como Europa, América, Asia y África. Todas comparten la misma misión de preparar a las nuevas generaciones para la construcción de un futuro profesional exitoso en el área de gestión hotelera y turística.

Un aspecto que caracteriza a esta Escuela de Administración Hotelera es su excelencia educativa. Prueba de esto es el reconocimiento que ha recibido por parte del jurado internacional de los Worldwide Hospitality Awards, donde fue elegida entre más de 42 candidatos como Mejor Escuela Hotelera. Esto respalda la calidad de la educación que ofrecen en todos sus centros alrededor del mundo. Hasta la fecha, la escuela cuenta con más de 45.000 graduados que trabajan en los hoteles más distinguidos.

Vatel es una opción ideal para aquellos que buscan una carrera exitosa en el mundo de la hotelería. Sus programas educativos de calidad, combinados con la oportunidad de adquirir experiencia práctica en hoteles de renombre, ofrecen a los estudiantes las herramientas necesarias para sobresalir en esta industria tan competitiva.