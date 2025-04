ERP para la industria alimentaria de Alba IBS; control y trazabilidad

La industria alimentaria opera en un entorno altamente regulado y competitivo, donde la trazabilidad, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo no son negociables. Para responder a estas exigencias, se presenta el ERP ibs 21 especializado en la industria alimentaria . Este software, desarrollado por Alba IBS , integra y automatiza todos los procesos de las empresas de fabricación alimentaria, desde el aprovisionamiento hasta la distribución final.

Un ERP especializado para fabricantes de alimentos ibs 21 está diseñado para cubrir de forma integral los procesos de una planta de producción alimentaria. Con este software, las empresas pueden:

Gestionar aprovisionamientos, escandallos y costes de fabricación.

Planificar la producción según pedidos y previsiones.

Asegurar la trazabilidad completa por lote.

Controlar inventarios y ubicaciones en tiempo real.

Organizar expediciones, ventas y distribución.

Etiquetado de los productos

Integración EDI con grandes superficies distribuidoras.

Todos estos procesos se registran en un mismo sistema, con posibilidad de instalación en la nube o en local, e integración con dispositivos móviles, sistemas de pesaje y terminales de lectura de códigos.

Control total del almacén: ubicaciones, stock y etiquetado Una de las grandes fortalezas de ibs 21 es su sistema de gestión de almacén con control de ubicaciones, que permite definir zonas específicas (recepción, fabricación, cámaras de conservación, expedición, etc.) y conocer en todo momento dónde se encuentra cada producto, lote o palé.

Mediante el uso de terminales móviles, el personal de almacén puede registrar entradas y salidas, hacer inventarios, ajustar stock y asignar ubicaciones con solo escanear un código. Esto mejora la trazabilidad, reduce errores y agiliza la logística interna.

Además, el ERP cuenta con un potente sistema de etiquetado automático. En cada fase del proceso (entrada, fabricación, transformación o expedición) se pueden generar etiquetas personalizadas con códigos EAN13, EAN128 o QR, que identifican el producto, lote, fecha de caducidad y otros datos clave.

Trazabilidad alimentaria automatizada Con ibs 21, cada producto puede ser rastreado desde la materia prima hasta el cliente final. Este seguimiento es esencial para cumplir con las normativas de seguridad alimentaria.

Integración EDI: comunicación directa con grandes distribuidores El módulo EDI de ibs 21 permite el intercambio automático de documentos con grandes superficies y distribuidores. El sistema cuenta con posibilidad de incorporar más de 40 modelos EDI integrados, lo que facilita la sincronización de información comercial con terceros.

Esta funcionalidad reduce errores administrativos, mejora la velocidad de respuesta y optimiza la relación con clientes estratégicos del canal moderno.

Planificación de producción y control de costes El ERP permite planificar la producción en función de los pedidos de clientes o previsiones de demanda. Se pueden definir escandallos detallados, asignar materias primas y generar órdenes de fabricación automáticas, siempre con control de mermas y cálculo de costes actualizados.

Ibs 21 también integra sistemas de pesaje táctil y genera etiquetas durante la producción, garantizando que cada producto cumple los estándares de calidad y trazabilidad definidos por la empresa.

Gestión contable y fiscal integrada El ERP incluye integración con contabilidad, encontrándose preparado para operar con el Suministro Inmediato de Información (SII) de la AEAT.

Todo esto se integra directamente con los procesos operativos, lo que ahorra tiempo al departamento financiero y evita errores en la presentación de modelos fiscales.

Información en tiempo real para decisiones estratégicas Mediante informes y cuadros de mando interactivos, ibs21 ofrece una visión completa de la actividad de la empresa, que permite tomar decisiones basadas en datos y anticiparse a cambios del mercado o cuellos de botella operativos.

Conclusión: una solución ERP diseñada para el sector alimentario El software ERP ibs 21 para fabricantes de alimentación de Alba IBS no es un software genérico, sino una solución construida por y para empresas del sector alimentario. Su capacidad de adaptación, sus módulos integrados y su enfoque en la trazabilidad, el etiquetado y el control operativo lo convierten en el aliado perfecto para cualquier fabricante que busque digitalizar sus procesos y mejorar su competitividad.