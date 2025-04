Brunchit apuesta por un café de origen y sostenible para impulsar un consumo más consciente

Madrid, 22 de abril de 2025. En un contexto donde el consumo consciente cobra cada vez más relevancia, BRUNCHIT, marca de referencia del brunch y el café de especialidad en España, reivindica el poder transformador del café. Y lo hace poniendo en valor su compromiso con la sostenibilidad a través de una propuesta basada en café 100% orgánico, de origen, trazable y cultivado sin intermediarios.

Coincidiendo con el Día de la Tierra, la compañía refuerza su mensaje: el café que servimos importa. Importa cómo se cultiva, quién lo produce, y qué impacto tiene en el entorno. En BRUNCHIT, cada taza refleja no solo un sabor excepcional, sino también una manera de estar en el mundo.

Café ecológico, certificado y con impacto positivo El café que actualmente sirve BRUNCHIT es un blend 100% Arábica, compuesto por granos de dos orígenes con identidad propia: Cajamarca (Perú) y Lekempti (Etiopía). Ambos están certificados bajo los estándares EU Organic y USDA Organic, lo que garantiza que se cultivan sin pesticidas ni herbicidas químicos, respetando los ciclos naturales de la tierra.

Este modelo de agricultura ecológica contribuye a preservar la biodiversidad, reducir la huella ambiental, y fomentar la regeneración de los suelos, siendo una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático.

Comercio directo y relaciones a largo plazo A diferencia de otras marcas, BRUNCHIT apuesta por la compra directa de café, sin brokers ni intermediarios. Esto no solo asegura una mayor calidad y trazabilidad, sino que permite establecer relaciones humanas, éticas y duraderas con las comunidades productoras.

En Perú, se trabaja desde hace años con una cooperativa situada a casi 2.000 metros de altitud, mientras que en Etiopía se colabora con caficultores que siguen técnicas ancestrales y sostenibles. En ambos casos, el vínculo es real, constante, y basado en el respeto mutuo.

“Nuestro café empieza mucho antes de llegar a la taza. Conocer las historias, viajar al origen, escuchar a quienes lo cultivan… eso es parte esencial de lo que somos”, explica Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Un café con propósito Con más de 280.000 cafés servidos en 2024 y en 16 restaurantes en España y Portugal (y próximamente en Gibraltar), BRUNCHIT no solo lidera la cultura del brunch, sino que impulsa un modelo gastronómico donde la calidad y los valores van de la mano.

“Nuestro objetivo para 2025 es alcanzar las 500.000 tazas servidas, pero más allá de la cifra, lo que realmente nos impulsa es consolidar un modelo de negocio donde la sostenibilidad no sea una opción, sino la norma. En BRUNCHIT, entendemos que cada decisión, desde el origen del café hasta cómo lo servimos, tiene un impacto. Y queremos que ese impacto sea positivo, medible y coherente con los valores que nos definen”, afirma Ander Marín, CEO de BRUNCHIT.

Para BRUNCHIT, el café no es solo una bebida. Es un acto. Y también es una forma de cuidar el planeta y a las personas que lo habitan.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Plaza Mayor. Calle Gerona, 4. 28012 Madrid.

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit María de Molina. María de Molina, 44. Madrid

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Mercado. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Museo. San Agustín, 7. Málaga

Brunchit Soho. Trinidad Grund, 6, Distrito Centro, 29001 Málaga (coming soon)

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Brunchit Plaza San Francisco. Pl. de S. Francisco, 9, Casco Antiguo, 41004 Sevilla (coming soon)

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Do Infante. Rua do Infante D. Henrique 43, 4050-295 Porto, Portugal (coming soon)

Brunchit Gibraltar. 2, 3 Casemates Square, Gibraltar GX11 1AA (coming soon)