Vida Fertility aterriza en Alicante como una clínica de fertilidad con enfoque único y personalizado

'Sí, puedes ser mamá'. Esa es la premisa con la que Vida Fertility llega a Alicante, ampliando su red de clínicas especializadas en reproducción asistida. Con un equipo de ginecólogos expertos y tecnología de última generación, este nuevo centro se posiciona como una referencia en tratamientos personalizados para cada paciente.

Cuando una mujer o una pareja busca ayuda para lograr un embarazo, la confianza y la cercanía son fundamentales. Vida Fertility entiende que cada historia es única y que el camino hacia la maternidad puede estar lleno de dudas e incertidumbre.

"He pasado por un tratamiento de ovodonación y sé lo que significa dar este paso", comenta una paciente de Vida Fertility que ha vivido en primera persona el proceso de reproducción asistida. "La clave es sentirse acompañada, con un equipo médico que te explique cada detalle y te haga sentir segura".

Tecnología de vanguardia y experiencia internacional La nueva clínica de Vida Fertility en Alicante no solo ofrece un equipo de especialistas en fertilidad con amplia trayectoria internacional, sino que también cuenta con los tratamientos de reproducción asistida y técnicas más avanzadas:

Inseminación Artificial para mujeres con buena reserva ovárica.

Fecundación in Vitro (FIV) con los mejores resultados.

Método ROPA para parejas de mujeres que desean compartir la maternidad.

Ovodonación o fecundación con óvulos donados, con una tasa de éxito superior.

Medicina Regenerativa que mejora el desarrollo de los folículos estimulados para obtener más ovocitos maduros.

Preservación de la fertilidad para mujeres que desean ser madres más adelante.

Un centro de reproducción asistida inclusivo para cualquier modelo de familia Vida Fertility defiende un modelo de familia sin etiquetas, ofreciendo tratamientos personalizados para todas las personas que sueñan con ser madres y padres.

En su nueva clínica de fertilidad de Alicante, atienden a mamás solteras que desean formar su familia, parejas heterosexuales que enfrentan casos complejos de infertilidad y parejas de mujeres que buscan un embarazo compartido.

La confianza de estar en las mejores manos A la cabeza del equipo médico de Vida Fertility en Alicante, encontramos a la directora médica, Dra. Alejandra García-Villalba, ginecóloga especializada en casos de infertilidad femenina y masculina.

Su equipo está compuesto por ginecólogos y embriólogos con amplia experiencia internacional. Su formación y trayectoria aseguran un enfoque integral y personalizado para cada paciente, adaptándose a las necesidades específicas de cada caso.​

Vida Fertility ha conseguido posicionarse nacional e internacionalmente como un referente en fertilidad gracias a su diagnóstico integral, su trato humano y su compromiso con la excelencia médica.

Ahora, con su nuevo centro de Reproducción Asistida en Alicante, sigue ayudando a más personas a cumplir su sueño de ser madres y padres.

Ubicada en el centro de Alicante y con instalaciones de primer nivel En la nueva clínica de Vida Fertility en Alicante, cada detalle ha sido diseñado para ofrecer a sus pacientes la máxima confianza y comodidad. Cuenta con un laboratorio propio, equipado con la tecnología más avanzada aplicada a la fertilidad, y un quirófano totalmente equipado que permite realizar todos los procedimientos internamente, garantizando precisión y seguridad en cada paso del tratamiento.

Además, las instalaciones, de reciente construcción, destacan por su diseño acogedor y funcional, con zonas de descanso pensadas para que cada paciente pueda relajarse antes y después de sus tratamientos. Vida Fertility ha creado un espacio íntimo y tranquilo, donde la innovación médica se combina con un trato humano y cercano.

Compromiso con la comunidad alicantina Vida Fertility no solo se dedica a brindar tratamientos de fertilidad, sino que también busca integrarse en la provincia de Alicante, participando en eventos locales y colaborando con asociaciones para promover la salud reproductiva “en la terreta”.​

Con esta nueva apertura, Vida Fertility reafirma su compromiso de ofrecer servicios de alta calidad en un entorno que combina profesionalismo y calidez humana, todo ello en el marco incomparable que ofrece la ciudad de Alicante.

La decisión de acudir a una clínica especializada es muy importante, y encontrar un equipo profesional y cercano es fundamental en este camino.​

¿Se quiere saber más sobre Vida Fertility? Entrar en vidafertility.com o ve a conocerlos a Av. Óscar Esplá, 1, en Alicante.